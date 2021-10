Consumatori: cos'è la raccolta punti? Quali vantaggi?

La raccolta punti è un meccanismo che premia i consumatori, o utilizzatori di un servizio, attraverso gli acquisti. A questi ultimi viene dato un valore aggiuntivo che si trasforma in punti. Gli stessi in passato venivano raccolti su tessere cartacee consegnate all'inizio di una campagna di premiazione che era indirizzata ai clienti più virtuosi. In base a una scala di valutazione, i premi in palio erano riservati a chi raggiungeva la soglia prevista, mentre per tutti gli altri erano spesso previsti dei cosiddetti “premi di consolazione”.

Oggi il sistema è piuttosto simile, sebbene si sia evoluto in forme diverse, ma sta di fatto che il consumatore ha la soddisfazione di ottenere un surplus di valore che deriva dalla sua fedeltà a una certa catena di negozi, a un circuito di acquisti o all'utilizzo di servizi vari. Un esempio su tutti può essere la raccolta punti per il rifornimento di benzina, che può premiare gli utenti con bonus carburante o altri prodotti presenti su un catalogo. Nello stesso tempo si ottiene la fidelizzazione e la gratificazione del cliente, che diviene una sorta di affiliato in base al sistema di accumulo punti previsto.

Il vantaggio per i consumatori è quello di dare un valore aggiunto alle scelte commerciali e di entrare in un circolo virtuoso, che in qualche modo rende gli acquisti più convenienti con un ritorno rappresentato molto spesso da premi. Questi possono essere di varia natura: buoni spesa, sconti, promozioni, oggetti utili per la casa o la persona, o,in alcuni casi, esperienze ed eventi a cui è possibile partecipare.

Tra le varie realtà presenti oggi, ce n’è una tra tutte particolarmente nota e vantaggiosa per le sue peculiarità; si tratta dellaraccolta punti PAYBACK.

Raccolta punti PAYBACK: come funziona e i suoi vantaggi

PAYBACK è un programma fedeltà multipartner che consente ai clienti di raccogliere punti tramite una serie di acquisti presso negozi Partner, tramite la stessa carta fedeltà. Con i punti raccolti presso esercizi commerciali diversi, è possibile poi richiedere premi o buoni sconto.Gli acquisti possono essere effettuati in negozi come supermercati, distributori di carburante, librerie o con i prodotti finanziari. IPartner sono tantissimi e basta esibire la stessa carta fedeltà alla cassa per accumulare i punti.

L'intero elenco dei Partner che aderiscono a PAYBACK si trova online sul sito ufficiale. La raccolta punti, inoltre, è attiva anche sugli store dei Partner Online; per accumulare punti in questo caso sarà necessario collegarsi al sito ufficiale di PAYBACK, effettuare l’accesso inserendo i dati della propria carta fedeltà, e scegliere il Partner che più si preferisce. In genere, il saldo punti si aggiorna circa 48 ore dopo aver effettuato il pagamento.

Un altro grande vantaggio della raccolta punti PAYBACK sta nell’utilizzo dei coupon. Questi ultimi sono degli acceleratori di punti che ti aiutano a raggiungere più in fretta i tuoi premi desiderati. Per ottenerli basterà visitare la sezione “Coupon” del sito o dell’App, attivarli prima di procedere all’acquisto e sbizzarrissi con lo shopping online.

Uno dei vantaggi di questo programma fedeltà, è quello di premiarsi quando e come si preferisce. Tutti i punti accumulati possono essere convertiti in premi del catalogo, sono disponibili tantissime categorie tra cui scegliere, oppure in alternativa è possibile convertirli in buoni sconto o gift card da utilizzare presso i Partner aderenti.

Per seguire in modo semplice la raccolta punti si può scaricare l'App PAYBACK dalla quale è possibile attivare i coupon, avere sempre a propria disposizione la carta fedeltà digitale, richiedere i premi del catalogo, e molto altro ancora!