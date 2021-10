DESIGN, COMFORT E MULTIFUNZIONALITÀ: ECCO LE NUOVE TENDENZE PER L’ARREDAMENTO

Una società in continua evoluzione. Ridisegnata da cambiamenti profondi, come l’arrivo della pandemia, ha riportato l’abitazione al centro dell’attenzione. Una casa che tiene conto anche di un altro tema importante: la sostenibilità. Il rispetto per l’ambiente passa dall’utilizzo di materiali naturali, quali il legno e la pietra, fino all’importanza di creare prodotti duraturi nel tempo.

In questo scenario LG Lesmo si presenta come un’azienda pioniera nel campo dell’arredo trasformabile e della qualità delle materie prime. Il suo tavolo allungabile in legno rappresenta l’esempio migliore della sua visione. Realizzato solo con massello di faggio, abete e betulla, si presenta come un elemento di arredamento trasformabile unico nel suo genere. Da chiuso occupa lo spazio di un normale tavolo da cucina per 4 persone ma, una volta aperto, può ospitarne fino a un massimo di 22, a seconda del modello.

MULTIFUNZIONALITÀ SU MISURA

Il mondo di LG Lesmo è costituito da prodotti completamente personalizzabili. Le prolunghe del tavolo allungabile in legno, infatti, possono essere decorate come si desidera, stampando sul legno una foto o un disegno a propria scelta, e poi conservate appese al muro come una vera e propria opera d’arte. La finitura del tavolo stesso è personalizzabile: ciliegio americano, noce chiaro e rovere sono solo alcune delle innumerevoli possibilità a disposizione. La persona è al centro dell’azienda: a seconda delle necessità, LG Lesmo realizza mobili salva-spazio di qualsiasi dimensione, unendo sempre la funzionalità del prodotto ad un design ricercato.

FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

La tradizione del Made in Italy si riflette nel rispetto delle materie prime e nella cura dei dettagli. Lo sguardo rivolto al futuro porta invece all’utilizzo di tecniche di produzione innovative e all’entrata nel mondo digitale. L’e-commerce rappresenta uno strumento irrinunciabile nel mercato attuale, pensato per abbattere le barriere dello spazio fisico.

L’obiettivo di LG Lesmo è quello di “responsabilizzarsi dando il giusto valore alle risorse impiegate nei processi produttivi e responsabilizzare i propri clienti propensi scegliere arredi durevoli e lontani dal concetto di “usa e getta””.

Un impegno portato avanti attraverso iniziative a supporto dell’ambiente con partner esterni, ma anche per mezzo di azioni quotidiane, come la sanificazione e il riutilizzo delle casse impiegate per le spedizioni delle merci.

