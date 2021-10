Il cambiamento totale del dating e il boom durante la pandemia

Nell’ultimo anno e mezzo tutto il mondo si è dovuto inchinare alla terribile pandemia del Coronavirus. Questo è un dato di fatto. Una situazione che ha spiazzato l’intera umanità costringendo anche vari Governi a “costringere” le persone a restare chiuse in casa con lockdown che hanno inciso molto nella nostra vita sociale di tutti i giorni.

Il boom del dating

Sono tante le persone che vista l’improvvisa situazione si sono poste dei quesiti: come passare il tempo o come trovare un’attività produttiva in questo lasso di tempo? La risposta era dietro la tastiera, dove c’è un altro infinito mondo di opportunità Stiamo parlando del virtuale dove la dipendenza della rete digitale è aumentata a vista d’occhio.

Non parliamo solo di quelli che hanno per un lavoro e si sono dedicati allo smart working (autentica novità per grande parte della popolazione terrestre), ma vogliamo sottolineare in questa sezione come il dating sia sempre più spopolato. Molte sono le persone che si rivolgono giorno dopo giorno al portale loving , un sito che permette di incontrare, via internet, la persona della propria vita ma non solo.

Questo modo di conoscere persone è sempre più frequente, ma non solo per tutti quei single che vogliono cominciare ad intraprendere uns erio percorso sentimentale. Questo sito mette a disposizione anche gli incontri tra persone che vogliono concedersi una notte di passione, o ancora intraprendere delle frequentazioni.

In conclusione possiamo sottolineare come il mondo del dating abbia avuto un vero e proprio boom improvviso anche per lo scoppio del Covid-19: un modo per scappare dalla dura realtà e buttarsi nel virtuale per nuove conoscenze spesso rivelate importanti per il proprio futuro. Basterà quindi solo un click per entrare in quel mondo virtuale che darà l’opportunità di conoscere tante persone nuove o esperienza uniche.

</section>