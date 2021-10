Offerte e promozioni: grazie a PromoQui sei sempre al top sulle ultime novità della grande distribuzione e non solo

Se vuoi conoscere i prodotti in offerta, i buoni sconto dei vari supermercati, i coupon, e tutte le promozioni per l’elettronica, l’abbigliamento, i viaggi, ma anche per l’arredamento e il bricolage, devi necessariamente consultare i volantini realizzati dal PromoQui. Una chicca è il volantino Carrefour.

Si tratta del primo gruppo italiano nel settore info-commerce presente ben in otto paesi. PromoQui ha tre sedi fisiche ossia Napoli, Milano e Roma, ed è l’azienda leader in Italia nella distribuzione di volantini promozionali in formato digitale.

La mission è quella di connettere il mondo online e il retail nei negozi fisici. Ogni giorno milioni e milioni di utenti lo consultano per essere sempre aggiornati sulle offerte e promozioni del momento o della settimana. Il sito infatti, ha una media di 16 milioni di visite e oltre 400 milioni di pagine di volantino lette ogni mese. PromoQui orienta le scelte d’acquisto di più di 10 milioni di utenti, supportandoli nella ricerca di promozioni e offerte della grande distribuzione.

Dal 2011, anno della sua fondazione, PromoQui, trasforma le promozioni tradizionali in offerte smart per il mondo digitale. La società infatti, lavora con i maggiori retailer italiani, trasformando i loro investimenti pubblicitari in visite in store e vendite.

Nel 2019 inoltre, PromoQui è diventata premium partner di Jointag per i servizi di proximity marketing sul mondo Retail e grazie al costante lavoro di ricerca e informazione è riuscita raggiungere milioni di utenti e indirizzare milioni di clienti nei propri acquisti.

Grazie al costante lavoro, nel tempo PromoQui è diventato il riferimento nazionale per il risparmio geolocalizzato, il punto di contatto tra il Retailer e i suoi potenziali clienti. Grazie a tutte le offerte e le promozioni presenti sui volantini si possono trovare le migliori proposte in tutti i settori presenti: dall’ hi-tech ai casalinghi, ma anche salute e benessere, giocattoli, infanzia, ‘fai da te’ e design: il tutto all’insegna della convenienza.