Un’Europa “verde”: tra green bond e campagna di sensibilizzazione Commissione-UEFA

L’Unione Europea si sta adoperando per creare una nuova Europa più “verde”, che funzioni sia per i cittadini sia per il pianeta, grazie al Green Deal europeo che intende trasformare l'UE in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva.

Nel quadro di una ripresa effettivamente più sostenibile, la Commissione europea ha emesso questo martedì i primi green bond del programma NextGenerationEU, lo strumento temporaneo dal valore di 800 miliardi di euro ideato per sostenere la ripresa europea dopo la pandemia.

Si tratta della quinta operazione sindacata dall’inizio di questo finanziamento e della più grande emissione di obbligazioni “verdi” al mondo. Grazie ai fondi provenienti da questa emissione, la Commissione continuerà a rivolgersi esclusivamente a investimenti a favore della sostenibilità nell’Unione e procederà nel suo cammino verso una ripresa più “verde”.

Inoltre, nella giornata di lunedì, la stessa Commissione e la UEFA hanno lanciato insieme la campagna di sensibilizzazione triennale “EveryTrickCounts”, a favore della lotta contro i cambiamenti climatici e la promozione del Green Deal.

Il massimo organo calcistico europeo intende assolvere all’impegno chiave di invitare le comunità ed organizzazioni ad aiutare l’UE negli obiettivi sopra citati: "Il messaggio dello spot è semplice. Ci vogliono tutti gli accorgimenti possibili per proteggere il clima. (…) Aiutando la Commissione Europea a trasmettere questo messaggio a un pubblico di milioni di persone, il calcio ha il potenziale per cambiare radicalmente la mentalità sul cambiamento climatico - un primo passo fondamentale per coinvolgere tutti nella creazione di una società a impatto zero sul clima". Aleksander Čeferin, Presidente della UEFA.

Clicca di seguito per sapere di più sui Green Bond NextGenerationEU e sulla Campagna congiunta Commissione Europea-UEFA