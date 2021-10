Barge in rosa, inaugurato l'albero della vita

E’ stato inaugurato nel pomeriggio di sabato 23 ottobre l’Albero della Vita, nell’ambito dell’iniziativa “Barge in Rosa 2021”, promossa dall’Associazione “Insieme per…” ODV di Barge e patrocinata dal Comune di Barge.

All’evento “Meditare nella natura” in località Monte Bracco, svoltosi il giorno 16 ottobre 2021, e alla proiezione del film “Annie Parker” di Steven Bernstein, sulla lotta contro il cancro al seno, e del film di Luise Hay dal titolo “Puoi guarire la tua vita”, in data 20 ottobre 2021, presso il Cinema Comunale di Barge, è seguita la presentazione ufficiale di un “Albero della vita” posizionato in Piazza Garibaldi – zona pedonale, che verrà illuminato di rosa nelle sere di ottobre e accoglierà le testimonianze di donne che hanno affrontato la lotta contro il cancro al seno.

Dice Sylvie Mattio, dell’Associazione “Insieme per… ODV” di Barge, organizzatrice di questa importante iniziativa: “E stato un momento bellissimo di condivisione e speranza, abbiamo ricevuto testimonianze di donne che si sono ammalate ma che hanno combattuto come delle guerriere... E hanno vinto. I messaggi saranno appesi per permettervi di leggerli. Chi lo desidera può ancora inviare il suo. Molto emozionante la testimonianza dal vivo di Laura.

Ringrazio l'Amministrazione Comunale che ci sostiene sempre, in particolare la Vice Sindaca Nadia Beltramo per il suo bel discorso, la LILT Saluzzo, Claudio Coero Borga porta parola dell'AIRC ma soprattutto voi donne bargese e dintorni par il vostro sostegno”.