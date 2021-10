Percentuale dei vaccinati: cinque città della Granda nella top ten piemontese di chi ha completato il ciclo

Nella top ten delle città piemontesi con la più alta percentuale di persone vaccinate con il ciclo completo, ci sono cinque Comuni della provincia Granda.

Anzi, le tre postazioni da podio sono state conquistate dal Cuneese: svetta su tutti la città di Cuneo, seguita a ruota da Borgo San Dalmazzo che si aggiudica il secondo posto e poi medaglia di bronzo per Savigliano.

Naturalmente il dato percentuale cambia rapidamente, ma il primato comunque rimane e si può segnalare un 85,98 per cento di vaccinati a ciclo completo per Cuneo, l'85,31 per Borgo San Dalmazzo, mentre per Savigliano la percentuale è dell'84,42.

Restano tra le prime dieci le città di Bra - 83,80 di percentuale e quinto posto in classifica - e Fossano, che si piazza al decimo posto, con una percentuale dell’80,20 per cento.

La classifica è il risultato dell’indice di adesione alla campagna vaccinale dei cittadini contro il Covid, ma anche della velocità di soddisfare la richiesta d’iniezioni da parte delle Aziende Sanitarie locali.