Artistico, musicale e geometri: giornate di scuola aperta al "Bianchi Virginio" di Cuneo

Il ritorno alla sospirata normalità anche in classe si va ora traducendo nell’organizzazione delle prime iniziative di orientamento dirette agli allievi che hanno ormai iniziato l’anno conclusivo della secondaria di primo grado e che presto saranno quindi chiamati a scegliere l’indirizzo col quale proseguire i propri studi.



E’ così che anche nella nostra provincia i diversi istituti di istruzione superiore vanno organizzando i primi appuntamenti di orientamento e di "open school", così da consentire a ragazzi e famiglie non soltanto di confrontarsi con l’articolata offerta formativa proposta dalle scuole, ma anche di conoscerne gli ambienti e quanto da loro offerto in termini di servizi e spazi quali aule, laboratori e biblioteche.



Così è, ad esempio, all’Istituto Superiore "Bianchi-Virginio" di Cuneo, storico istituto cittadino presso il quale sono attivi gli indirizzi del licei artistico e musicale, e quello per la formazione dei futuri geometri.



Tre le giornate di scuola aperta già programmate dalla direzione della scuola di corso De Gasperi 11, che invita allievi e famiglie a partecipare ai momenti in calendario per mercoledì 3 novembre, venerdì 10 dicembre e mercoledì 12 gennaio.



Nelle tre giornate, in orario 15-18, sarà possibile effettuare una visita guidata delle sedi di corso De Gasperi 11 per i due licei e in quella di via Fratelli Ramorino 3 per i geometri.



Nel rispetto alla normativa anti Covid per partecipare alle visite gli accompagnatori dovranno essere in possesso di Green Pass, mentre le stesse vanno prenotate almeno due giorni prima della data prescelta inviando una mail alle seguenti referenti:

- Liceo Artistico: renata.raviola@bianchivirginio.it;

- Liceo Musicale: elda.giordana@bianchivirginio.it;

- Geometri: luisa.barutta@bianchivirginio.it.



Per informazioni è inoltre attiva la mail orientamento@bianchivirginio.it.