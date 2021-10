A Cuneo parata di stelle per AIDO e per il dono

Sabato 23 ottobre il capoluogo di provincia, Cuneo, è stato luogo di ritrovo di un evento per certi versi epico, di certo storico per raccontare i 50 anni della trapiantologia con evidenze legate alla donazione di organi, tessuti e cellule.

Frutto di un progetto che ha visto il Gruppo Comunale di Cuneo/Borgo San Dalmazzo padroni di casa in un "convegno" sviluppato come un autentico talk show grazie alle capacità di Daniela Bianco che ha saputo, dall'alto di anni di un giornalismo vissuto in modo professionistico e professionale, coordinare, incentivare e stimolare i big del mondo sanitario a raccontare, a raccontarsi in un lungo periodo, mezzo secolo di storia fatto di autentici miracoli per centinaia, migliaia di malati che grazie al "dono" son tornati a nuova vita.

E così il cinema Monviso, alla presenza di centinaia di autorità e studenti, ha potuto apprezzato i tanti interventi, di grande spessore e livello, su tutti quella del massimo dirigente del Centro Nazionale Trapianti, Massimo Cardillo che ha messo in risalto ed alla luce l'azione dei tanti volontari e di tanti dirigenti che sulla provincia "Granda" si son impegnati in 45 anni di attività, di iniziative, di azioni dedicate a portare informazione e cultura per superare dubbi e paure consentendo al Piemonte di diventare un'autentica eccellenza sanitaria nel contesto trapiantologico nazionale.

Parole che hanno dato valenza ed importanza all'azione dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule in particolare per la realtà regionale e per la sezione di coordinamento provinciale cuneese supportate ed avvalorate dalle tante istituzioni presenti, in particolare dal Governatore Alberto Cirio, ma anche dall'Assessore alla Sanità Icardi, dai Consiglieri Monica Canalis ed Andrea Tronzano e dal Vice Sindaco la città di Cuneo Patrizia Manassero.