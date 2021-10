XIII Giornata Nazionale AVO a Mondovì

Avo Mondovì Associazione Volontari Ospedalieri ha celebrato la XIII Giornata Nazionale AVO offrendo ciclamini per promozione e raccolta fondi a San Michele Mondovì, Ceva e Mondovì.

Nel pomeriggio a Mondovì, alla presenza di numerose autorità e volontari abbiamo messo a dimora un albero di acero offerto da un volontario in un nuovo parco in via Alba vicino alla scuola materna, simbolo reale e vivente dell’essere volontari e della voglia di tornare a crescere

Abbiamo poi partecipato attivamente ad una S. Messa celebrata al Santuario di Vicoforte in onore dei volontari Avo passati avanti.

La giornata si è conclusa in allegria tutti insieme in un momento conviviale per ritrovare la gioia ed il piacere della condivisione delle esperienze.

Il Presidente Avo Mondovì Giuseppe Bertone ha ribadito che l’Associazione è presente dal 1989 con circa 100 volontari che operano a Mondovì, Ceva, Garessio, Mombasiglio, San Michele Mondovì, Vicoforte in ospedali, Rsa e centri diurni. In modo gratuito offrono il loro tempo alle persone fragili a causa di malattia, disagio, povertà e solitudine.

Una giornata Nazionale che cade nel secondo anno della pandemia, anno in cui i volontari non hanno potuto svolgere il tradizionale servizio ma ha visto fiorire nuove attività in collaborazione con i centri vaccinali e nelle Rsa per la gestione visite agli ospiti.

Non saranno certo i prolungati mesi di sofferenza e di difficoltà a mettere in ginocchio la nostra Associazione che spesso, anche in passato, è stata rappresentata da un albero con solide radici, forte tronco, rami articolati e diffusi e carichi di foglie e frutti. Per questa XIII edizione abbiamo voluto riprendere il valore e il senso più profondo del nostro esistere e della nostra assoluta voglia di resistere.

Unisciti a noi, diventa volontario.

Chi fosse interessato a far parte della nostra Associazione può contattarci al n° 334/1112372.