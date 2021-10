Volley maschile: Monge Gerbaudo Savigliano, test amichevole con la Nazionale U20 francese

Un prestigioso appuntamento attende i ragazzi del Monge Gerbaudo Savigliano, alle prese con le prime battute dell'avventura in Serie A3.

Questa sera, con inizio alle 20,45, la squadra di Bonifetto si confronterà in un test amichevole con la Nazionale Under 20 della Francia, in tournèe nella provincia cuneese (dove giocherà anche con Cuneo e Mondovì).

Trattandosi formalmente di un allenamento congiunto e non di una gara amichevole ufficiale non è prevista la presenza del pubblico al Pala Marenco.

Grande voglia, in casa Savigliano, di vivere una serata di grande pallavolo: "Capitan Bossolasco e compagni affronteranno il test come se in palio ci fossero i punti, così da prepararsi mentalmente e tecnicamente alla difficile sfida di sabato sera contro la corazzata Macerata".