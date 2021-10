Agenzia SEO: cos'è e di cosa si occupa

Se la SEO è l’insieme delle pratiche che consentono alla tua presenza online di essere utile, efficiente e di valore, un’ agenzia SEO è il gruppo di professionisti altamente specializzati nei servizi digitali. Le persone giuste, insomma, a cui affidare la tua online reputation.

Le strategie impiegate si applicano all’aspetto grafico, al contenuto testuale e a tutto il “dietro le quinte” di un sito web, che verrà realizzato o modificato dagli esperti di SEO per essere apprezzato sia dai lettori che dai motori di ricerca.

Cosa vuol dire esattamente “fare SEO”?

Un’agenzia SEO e i professionisti e le professioniste al suo interno lavorano per ottimizzare nel miglior modo possibile la presenza online dei propri clienti. Lo fanno attraverso una serie di strategie, suddivise in diversi ambiti:

SEO tecnica: riguarda l’architettura di un sito web, la sua usabilità e la facilità di utilizzo da parte degli utenti e di crawling da parte dei browser;

SEO copywriting: è la parte che riguarda i contenuti, ovvero cosa scrivi sul tuo sito web per fare in modo che utenti interessati e potenziali clienti ti trovino facilmente;

SEO Offsite: è il lavoro di link building che collega il tuo sito web ad altri siti e portali considerati autorevoli, la cui affidabilità permette di incrementare il tuo posizionamento.

Un’agenzia SEO che si rispetti si occupa di tutti questi ambiti e ha a disposizione developer, SEO specialist, copywriter ed esperti in link building che lavorano in sinergia per i propri clienti. L’obiettivo finale? Fare in modo che le conversioni del sito aumentino. Quindi non tanto (o comunque non solo) farti raggiungere da più persone, ma farti raggiungere dalle persone giuste.

Perché rivolgerti a un’agenzia SEO

Chi naviga il mondo lavorativo di oggi, che sia un libero professionista o il proprietario di un’azienda di grandi o piccole dimensioni, sa quanto conti la presenza del proprio brand sul web. Non è importante solo essere su internet, ma esserci con una presenza efficace e incisiva, raggiungere le persone giuste e soddisfare i loro desideri o le loro necessità.

Come si fa tutto questo? Con una SEO strategy curata, che parta dallo studio del marchio, dei suoi competitor e dei suoi clienti target. Un’accurata keyword research analizzerà i cluster semantici più interessanti per il tuo ambito lavorativo e tutto il tuo sito verrà ottimizzato in quell’ottica.

Mentre SEO specialist e copywriter si occupano dei testi visibili sul tuo sito e dei metadati invisibili, l’esperta di coding creerà un flusso di informazioni corrette tra una pagina e l’altra, eliminerà errori tecnici e link non funzionanti e si occuperà dell’esperienza dell’utente quando naviga sul tuo sito online da desktop e mobile. Il team dell’agenzia SEO Offsite farà una ricerca dei portali e dei siti più autorevoli nel tuo settore per creare una rete di connessioni di valore.

A cosa serve tutto questo?

Il lavoro di un’agenzia SEO sul tuo brand ha due obiettivi principali:

farti conoscere da più persone su internet;

farti conoscere dalle persone giuste.

L’incrocio di queste due variabili, misurabili tramite i tool di monitoraggio delle visite e del comportamento degli utenti sul tuo sito web, permetterà al tuo marchio di ottenere maggiore autorevolezza e di vendere di più.

Che il tuo sia un prodotto, un servizio o un’esperienza, per avere successo hai bisogno che più persone possibili lo conoscano, lo apprezzino e lo acquistino. In questo senso ti aiuteranno i professionisti dell’agenzia SEO, che analizzeranno lo stato del tuo sito individuando punti di forza e di debolezza e quello dei tuoi competitor.

Insieme stabilirete degli obiettivi raggiungibili e misurabili nelle diverse fasi della collaborazione e pian piano vedrai il tuo sito scalare le posizioni nei risultati di ricerca su Google, il tuo nome assumere maggiore autorevolezza nel tuo campo e i tuoi clienti aumentare.