In questo articolo andiamo a trattare un argomento che si guarda per un servizio molto importante cioè NCC autista privato e con questo ci riferiamo a quel servizio che trasporta una a più persone a bordo di un'automobile che ha già un conducente.

Questo tipo di servizio tra le tante peculiarità ha come principale quella della professionalità degli autisti, del fatto che sono delle vetture di classe curate e anche per lo standard qualitativo generale che è eccellente.

In genere anche se poi dipende dal singolo servizio, e per questo è utile chiedere informazioni ,i modi per prenotare un autista privato NCC sono due e cioè la richiesta di preventivo e la prenotazione on-line.

Nel primo caso bisognerà conoscere nella propria città la persona che fa questo servizio e poi richiedere un preventivo per telefono o in maniera telematica.

Ma questa opzione ha come svantaggio quella di comportare delle lungaggini in quello che è il processo di prenotazione in quanto bisognerà attendere che il preventivo sia formalizzato e che abbia all'interno tutti i dettagli della corsa che dobbiamo fare e quindi parliamo del percorso, degli imprevisti possibili e dei costi.

Mentre in genere la prenotazione on-line è molto più facile e intuitiva in quanto basterà andare sul sito, inserire il luogo di partenza, quello di destinazione nonché l'orario e le date precise e poi bisognerà andare a scegliere una vettura prendendo come parametro i propri gusti estetici, le valigie che bisogna mettere e anche il numero di persone che ci devono salire e alla fine basterà inserire i propri dati e procedere al pagamento.

Nel momento in cui si sta facendo la prenotazione si avrà la possibilità di aggiungere servizi extra come per esempio la presenza di un seggiolino per un bambino piccolo:la cosa bella è che il parco auto è molto vasto e quindi la scelta è molto ampia.

Nel momento quindi in cui l'auto è stata prenotata con il conducente quel giorno prefissato quest'ultimo ti verrà a prendere portandosi nella tua destinazione col massimo della professionalità, gentilezza e discrezione

Vediamo di preciso come funziona il noleggio con conducente

Diciamo che il vantaggio principale del noleggio con conducente è l'esperienza rilassante che farà il passeggero in quanto verrà preso nel luogo richiesto e portato a destinazione da un conducente affidabile, che deve aver preso la licenza per poter fare questo lavoro e le licenze vengono date dal comune di appartenenza .

Quindi parliamo di una categoria professionale molto importante e a volte sottovalutata anche perché il noleggio auto con conducente sta avendo sempre più successo in Italia in quanto viene utilizzato siete professionisti, ma anche dai turisti per viaggi di lavoro trasferte o anche per raggiungere quei posti che non sono ben serviti dai mezzi pubblici, ma chiaramente non lo si fa anche per lavoro, ma anche per piacere nel caso di cose sentimentali o se si vuole visitare quella città.

Si pensa che questo servizio sarà sempre più apprezzato e ormai è caduto lo stereotipo che collegava il noleggio con conducente con le persone ricche perché in realtà ormai non è solo così.