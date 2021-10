Dopo l'anno di stop pandemico, a Mondovì tornano i Peccati di Gola (VIDEO)

Sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì 1° novembre sarà di nuovo tempo, a Mondovì, per "Peccati Gola" e per la XXIII Fiera Regionale del Tartufo.



Dopo l'anno di stop causato dalla pandemia, l'evento tradizionale dell'autunno monregalese torna, ricco di novità e di conferme. L'evento si svolgerà per le vie del centro storico da Breo a Piazza e il percorso sarà accompagnato dalle installazioni aeree posizionate negli scorsi giorni dai volontari: posate, bicchieri e le mele che onorano la produzione e De.Co della Garzegna.



Qui sotto il vicesindaco Luca Olivieri anticipa la nuova edizione: