Stracôni 2021 guarda avanti: ecco l'app ufficiale della manifestazione

Nonostante lo stop della scorsa stagione, il Comitato organizzatore non si è perso d’animo ed ha, comunque, studiato nuove iniziative per far sì che la stracittadina novembrina fosse, sempre e comunque, adeguata ai tempi che inesorabilmente corrono veloci senza scordare il proprio passato e le proprie origini.



Vediamo nel dettaglio alcune novità.



Immagine 2021 nel corrente anno il Patron della manifestazione, Sergio Costamagna, ha voluto dedicare tutto il materiale cartaceo promozionale (manifesti, folder programma, folder card ecc.) per celebrare la Prima Edizione del 1979 realizzata da Mario Merlino, detto il Mago, nonché componente del Comitato organizzatore Stracôni dal 1979 al 2011. Per il ‘nostro Mago’, inoltre è anche un regalo di compleanno; infatti, il 14 Novembre compie 80 anni!. Auguri Mago!!!!



Sempre più digital infatti, dal corrente anno la StracôniCard sarà anche in forma digitale tramite la StracôniCardApp, un’applicazione gratuita scaricabile negli store: App Store e Google Play. Questa App, dalla grafica piacevole e semplice nel suo utilizzo, permetterà a tutti di essere sempre aggiornati sulle offerte in corso, i saldi, le promozioni attive e tant’altro che gli sponsor attueranno durante l’anno; in definitiva, una costante connessione con i negozi e le attività commerciali ed alla Stracôni.



Ricordiamo che tutte le scontistiche sono strettamente legate alla Stracôni pertanto occorrerà esibire anche la tradizionale Stracôni Card che è presente nel pacco gara e che viene consegnata all’atto dell’iscrizione. L’App non è strettamente dedicata agli iscritti, anzi, il Comitato organizzatore invita tutti nello scaricare ed utilizzare questo prezioso strumento digitale per rimanere connessi tutto l’anno con gli sponsor e le loro iniziative.



Un occhio all’ambiente camminare, come ben si sa, fa bene alla salute, ed il Comitato organizzatore per essere in sintonia con i tempi che stiamo vivendo ha voluto rendersi partecipe e contribuire a migliorare l’ambiente che ci circonda. La tradizionale busta contente il pettorale, i gadget, la Stracôni card ed i depliants illustrativi quest’anno è stata realizzata utilizzando materiali che sono compostabili ed emulano le proprietà e la funzionalità dei materiali plastici convenzionali.



In conclusione, si ricorda che le iscrizioni alla camminata sono possibili presso i numerosi gruppi sportivi e scuole che partecipano alla speciale classifica per i contributi e che le iscrizioni PER I LIBERI possono essere effettuate nei seguenti punti:

A.S.D. IL PODIO corso Dante, 25 – Cuneo – 0171.63.19.54

BOTTA & B. corso Nizza, 7 – Cuneo – 0171.69.03.10

BOTTA & B. piazza C. Battisti,3 – Mondovì – 0174.42.130