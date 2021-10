Gruppo di lavoro regionale sul Covid-19, Marello: "Grave errore della Giunta non accettare aiuto dalle opposizioni"

Si sta tenendo in queste ore, nell’Aula di Palazzo Lascaris, la discussione in merito all’ indagine svolta negli scorsi mesi dal Gruppo di Lavoro chiamato ad approfondire la gestione dell’emergenza Covid-19 sul territorio piemontese.



Daniele Valle (Pd), presidente del Gruppo fin dal suo insediamento a luglio 2020, ha presentato la relazione di minoranza. Un lavoro complesso, non privo di difficoltà di interlocuzione con la Giunta, dal semplice incastro di orari e disponibilità, fino al reperimento di documenti: con queste parole il Consigliere Pd ha descritto l’ultimo anno e mezzo di lavoro del Gruppo.



«Il nucleo centrale emerso è che nessuno poteva arrivare preparato ad un’emergenza del genere, ma su alcune questioni si poteva fare di più e meglio» - ha spiegato Valle - «Porto ad esempio le scelte in materia di acquisto di alcuni dispositivi di protezione individuale, talvolta contraddittorie. Dapprima si disse che l’acquisto spettava alle aziende sanitarie, poi si decretò il contrario, per poi indicare nuovamente l’obbligo delle singole aziende».



Ha proseguito il Consigliere Pd: «Il tema della catena di comando attraverso la quale è stata affrontata l’emergenza è un’altra questione fondamentale: la regione si è trovata impreparata e ha risposto con una pletora di incarichi speciali sfociati in mandati confusi, basti pensare a disposizioni che riportavano firme di tre, quattro persone. Anche l’altissimo tasso di ospedalizzazioni dice molto in merito ai nodi problematici del Piemonte: la nostra è infatti una delle regioni che ha ospedalizzato di più. Non si tratta però dell’unico triste primato: il Piemonte purtroppo è anche una delle regioni che ha effettuato meno tamponi. Ultima questione, ma non per importanza, è quella della gestione delle Rsa che ci richiede riflessioni nel futuro».



E’ intervenuto in seguito il Consigliere Maurizio Marello (Pd): «Mi riconosco negli interventi dei miei colleghi del Pd», ha detto, «ma vorrei aggiungere alcune considerazioni. Dalla discussione odierna in merito al lavoro della Commissione Covid sono emerse due relazioni opposte di maggioranza e opposizione: avrei auspicato che un’indagine conoscitiva si potesse concludere in un lavoro di mediazione politica nella verità, in un documento unitario, ma così non è stato. L’intento della maggioranza è stato ed è rimasto quello di quello difendere in maniera aprioristica il lavoro fatto e scaricare sulla giunta precedente e sul governo, ogni responsabilità».



Ha continuato Marello: «Credo tuttavia che i piemontesi non abbiano bisogno di una nostra relazione unitaria per capire che cosa sia accaduto durante la pandemia. E’ sufficiente parlare con infermieri, operatori sanitari, medici che hanno lavorato inizialmente senza dispositivi di protezione, per capire che cosa sia accaduto. Senza guardare esclusivamente alla prima ondata, il Piemonte è arrivato impreparato anche alla seconda: un anno fa i tamponi erano troppo pochi, il 90% dei malati non veniva tracciato e anche per questo motivo la percentuale delle ospedalizzazioni era più alta». «Non possiamo dimenticare quando si dichiarò che i malati a bassa intensità Covid potevano essere ospitati nelle Rsa, come deliberato dalla Lombardia, o ancora lo scandalo delle email inviate dai medici di base e poi andate perse e infine il tema dei trasporti non adeguatamente organizzati nell’autunno del 2020, all’alba della seconda ondata».



«Queste criticità potevano essere evitate o contenute. Una forte politica in quest’aula sarebbe stato l’unico modo serio per rispondere all’emergenza» - ha concluso il Consigliere - «Nella difficoltà del momento la Giunta avrebbe potuto commettere un atto di umiltà chiedendo unità alle minoranze per affrontare al meglio la pandemia: invece ha peccato di presunzione, volendo dimostrare di essere migliore, di potersela cavare da sola, dando la colpa all’ex presidente Sergio Chiamparino o al Governo di tutto ciò che non andava. La scelta politica del “muro contro muro” ha rappresentato il più grande errore da imputare alla maggioranza piemontese nel corso dell’emergenza».