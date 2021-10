Domenica su Rai 1 intervista in diretta con Padre Massimo Miraglio da Haiti

La tragica situazione di Haiti sarà trattata domenica 31 ottobre, nel corso del programma televisivo di Rai 1 “A sua immagine”, in onda dalle 10.30 alle 13. La conduttrice Lorena Bianchetti si collegherà in diretta con Padre Massimo Miraglio, sacerdote camilliano originario di Borgo San Dalmazzo che da 18 anni vive e opera a Jérémie.

Non bastava il terremoto del 14 agosto e il passaggio della tempesta Grace. Ora Haiti è sotto scacco di bande armate che bloccano le strade e seminano violenza.

“E’ una terra che sembra non avere pace e la sofferenza per il popolo haitiano aumenta ogni giorno di più. Il terremoto non ha fatto che aggiungere altro dolore ad una situazione già estremamente critica sotto tutti gli aspetti”, aveva commentato Padre Massimo in un messaggio di ringraziamento ai cittadini cuneesi che hanno dimostrato come sempre molta generosità nell'invio di materiale e di denaro.