Partite leggendarie, Milan – Real Madrid (1989): Berlusconi, Sacchi e la vittoria della Champions League

A volte la realtà può essere davvero più avvincente degli stessi pronostici. È quello che è successo al Milan diverse volte nel corso della sua florida carriera, e in particolare durante la semifinale di Champions League nel 1989 con il Real Madrid, da tutti dato come favorito, e come sta succedendo quest’anno con la “sopresa” Napoli. Tutti i principali siti di pronostici serie A alla vigilia del campionato non vedevano i partenopei tra i “favoriti” per la vittoria del tricolore. Questo avvincente inizio di stagione, sta dicendo il contrario.

Tornando a quella partita, Arrigo Sacchi – allenatore del Milan - è un nuovo e inaspettato movimento di pensiero che ha affascinato il calcio europeo alla fine degli anni 80. Nuovo, perché il gioco di questo Milan è creazione. Inaspettato, perché questo stesso gioco arriva dall'Italia “ideologicamente” conservatrice.

Una sera dell'aprile 1989, i risultati di questo pensiero giunsero alle grandi orecchie della Coppa dei Campioni, sotto gli occhi dell'eterno vincitore annunciato, il Real Madrid.

Viene poi messa in scena una cena in famiglia stellata, presieduta da Berlusconi, cucinata da Sacchi.

Semifinale di ritorno della Coppa dei Campioni, 19 aprile 1989

Semifinale di andata della Coppa dei Campioni allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid. Il Milan è prepotente, il Real Madrid sicuro di sé. I rossoneri viziano e il Real punisce. 1-0 su corner, poi 1-1 su miracoloso colpo di testa di Van Basten in tuffo. Si giocherà tutto a San Siro.

Col senno di poi, questa partita di ritorno è entrata nella storia come un “momento rivelatore” per tutta l’Europa, della grandezza del Milan di Sacchi. Questo pressing pazzesco, questa difesa così alta, la trappola del fuorigioco e una meticolosa padronanza delle zone: questa squadra innova, sorprende, convince. Ma se questa partita è così bella è anche grazie al Real Madrid, suo malgrado.

Il significato di questo incontro è nei numeri: il Milan, che ha vinto cinque volte la Champions dal 1989 al 2007, ha iniziato questa storia d'amore proprio contro il grande Real Madrid quando erano più vicini a vincere questo scudetto, "il suo" titolo, che gli sfuggiva dal 1966. Era la loro ultima possibilità, con una finale al Camp Nou alla fine. Per Sacchi è stata la prima.

Sacchi e il tentativo di sedurre il suo Presidente con due armi: genio e convinzione

È la seconda stagione milanese di Sacchi quando nel 1988-89, dopo aver vinto lo scudetto di Serie A al primo tentativo con il Milan, Arrigo si trova a tu per tu con l'evento regina: la Champions.

E dopo vittorie tanto modeste quanto complicate contro Stella Rossa Belgrado e Werder Brema, Sacchi e il suo Milan arrivano in semifinale come un uomo che sta per essere presentato ai suoceri. Sì, Berlusconi ha sempre amato la seduzione. Ed è poi vicinissimo a organizzare il matrimonio tra il suo club e la storia della Coppa dei Campioni. Per questo Sacchi deve ancora fare la sua richiesta. Con due armi: genio e convinzione.

Convinzione, prima di tutto, con questa sequenza di esterno gancio-colpo a distanza di Carlo Ancelotti. Paco Buyo sembra non capire niente. E dopotutto, non c'è niente da capire nell'amore a prima vista. Poi il genio: corner di Reims concluso da un colpo di testa di Rijkaard. Il Milan torna all'uso della convinzione, perché bisogna metterci emozioni: azione superba di Donadoni su colpo di testa di Gullit. Le cose corrono, quindi insiste sull'emozione: splendida costruzione del centrocampo milanese, palla nell'area di Rijkaard, deviazione di Gullit, controllo di Van Basten. 4-0.

Dopo i tre Gre-No-Li svedesi degli anni Cinquanta, i milanesi trovano un nuovo triplete del Nord. Infine, per concludere e rassicurare, Sacchi richiama ancora il genio. È così industriale che il si potrebbe quasi parlare di ingegneria: nuovo corner al Reims, nuova presa, e 5-0 per il sinistro di Donadoni. Richiesta accolta: è la legge del più forte.

Berlusconi li porta sul tetto del mondo

E il più forte è Berlusconi. Dopo l'andata, Silvio dichiara senza imbarazzo: "Ho scoperto che Schuster era molto lento e che Michel era messo male". L'istinto eccezionale del presidente aveva difeso a tutti i costi Arrigo durante i suoi primi passi, ripetendo ai dirigenti del club: "è semplice, se devo scegliere tra la squadra e Sacchi, sceglierò Sacchi, sempre".

Mentre nel 1989 la scena nazionale era dominata dai record dell'Inter di Trapattoni e Matthaüs, Berlusconi capì che nel calcio come in politica, i tiri più grandi si nutrono dei più grandi palcoscenici.

L'Europa offre al Milan più visibilità e più popolarità per il suo Presidente. Coincidenza o meno, Arrigo Sacchi vincerà più Champions che campionati. E quando Sacchi ha vinto, ha trionfato Silvio.

In qualche modo, questa partita è stata il punto di partenza di un matrimonio di convenienza, un matrimonio vittorioso, tra tattica e palloni. E' innegabile che Arrigo Sacchi (qui potrai leggere la sua biografia) insieme a Berlusconi resteranno una delle coppie di vincenti di tutta la gloriosa storia rossonera.