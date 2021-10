Sport invernali: svelate le medaglie dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici

A 100 giorni dall’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, il Comitato Organizzatore ha svelato il design delle medaglie che verranno assegnate nella rassegna olimpica e paralimpica che prenderà il via il 4 febbraio.

Le medaglie di Pechino 2022 - chiamate "Tong Xin" ("insieme come uno") - sono composte da cinque anelli concentrici e si ispirano agli antichi ciondoli cinesi di giada, con i cinque anelli che rappresentano anche lo spirito olimpico che riunisce le persone e lo splendore dei Giochi Olimpici Invernali condiviso in tutto il mondo.

In linea con i principi del Comitato Organizzatore che punta a Giochi “semplici, sicuri e splendidi", la forma delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo è semplice e classica e ricorda le medaglie intarsiate dei Giochi estivi nel 2008, oltre a mostrare Pechino come la prima "Dual Olympic City" ad aver ospitato sia i Giochi Estivi che quelli Invernali.

Al centro delle medaglie spiccano i cinque cerchi olimpici e la scritta “XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022”, circondati da motivi di ghiaccio, neve e nuvole. Sul retro, invece, il logo dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 è posto al centro, con il nome dei Giochi inciso in cinese, mentre, sull'anello più esterno, è presente l’indicazione dell’evento medaglia.

Simile il design delle medaglie dei Giochi Paralimpici che differiscono per il logo del Comitato Paralimpico Internazionale e per le scritte riportate anche in braille.