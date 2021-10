Anche a Bra tutti pazzi per ‘Imma Tataranni - Sostituto procuratore’ del regista Francesco Amato

“E mo’ so’ affari vostri!”. Dopo due anni di attesa, ‘Imma Tataranni - Sostituto procuratore’ è tornata in prima serata su Rai 1 in una nuova avvincente stagione all’insegna del giallo.



La prima puntata della fiction, diretta dal regista braidese Francesco Amato, ha vinto la sfida degli ascolti di martedì 26 ottobre, tenendo incollati alla Tv oltre 5 milioni di telespettatori, con uno share del 24,7%.



Le altre puntate sono previste per il 2 novembre e poi, eccezionalmente, l’8 e il 9 novembre. Gli ultimi quattro episodi, invece, sono previsti nel 2022. Questa seconda serie, il cui primo capitolo ha registrato un grande successo, è prodotta da Ibc Movie, Rai Com e Rai fiction. Affronta il tema della giustizia attraverso il racconto delle vicende di Imma, Sostituto procuratore a Matera, meravigliosamente interpretata da Vanessa Scalera.



Capelli ricci e rossi come il fuoco. Sguardo schivo e temperamento fuori dalle righe. Outfit eccentrico e femminilità controcorrente. Impulsiva, arrogante, ma ferma nelle sue convinzioni. Imma Tataranni, alias lo Sceriffo di Matera, è una donna comune con tanti pregi e tanti difetti, ma è comprensiva con gli indifesi e non ha alcuna pietà verso i potenti. Nella vita è un magistrato che, con i suoi modi ruvidi, è diventata la croce e la delizia della Procura lucana.



Le indagini che si svolgono su e giù per la Basilicata sono liberamente tratte dai romanzi di Mariolina Venezia ‘Via del riscatto’, ‘Rione Serra venerdì’, ‘Maltempo’ e ‘Come piante tra i sassi’ editi da Einaudi e scritte dalla stessa Venezia con Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini, Luca Vendruscolo e la collaborazione di Francesco Amato.



Nel cast troviamo Alice Azzariti, Martina Catuzzi, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice e Carlo Buccirosso. A completare il quadro, c’è il variegato mondo dei personaggi della Procura che condividono insieme a Imma Tataranni le gioie e i dolori della vita.