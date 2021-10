Mondovì, un progetto da 2 milioni di euro per il Borgheletto: "Il quartiere continua ad essere dimenticato"

Se ne parla da tempo di riqualificare il "Borgheletto", il quartiere nord di Mondovì Breo.

Con il bando “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree degradate", sono arrivati 2 milioni di euro per dare nuova vita a quest'area della città e nel progetto sono comprese via Beccaria, via Alessandria, piazza San Pietro, via Meridiana, piazza Ellero, piazza Cesare Battisti e piazza San Pietro da dove, il percorso si ricongiunge alla già rinnovata via Sant'Agostino.

Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione, dell'arredo urbano e dell'illuminazione, con alcune variazioni anche sulla viabilità.

In questo scenario però c'è anche via Rosa Govone ed è proprio da questa zona di Breo che arriva la lettera di un nostro lettore che vi proponiamo di seguito.

"Leggo sui giornali locali del quartiere Borgheletto che “rinasce” con una riqualificazione da 2 milioni di euro e mi sorge, molto spontanea, una domanda da porre ai solerti politici ed amministratori della nostra città, a prescindere dal colore politico che proprio non mi interessa.

A quale quartiere cittadino appartiene via Rosa Govone? A me pare che appartenga al centro storico solamente quando si applicano le aliquote per le varie tassazioni, a cominciare dall’IMU, mentre per lavori di manutenzione, viabilità, abbellimenti vari e controlli da parte della polizia locale, via Rosa Govone appartenga ad un altro pianeta.

Questa via, un tempo mica poi tanto lontano, era un “centro” commerciale molto valorizzato con negozi commerciali ed artigiani e con grande traffico pedonale. Negozi ed attività storiche delle più svariate; albergo ristorante, trattorie e negozi commerciali di ogni genere, attività artigiane ecc..

Poi, poco alla volta e grazie al “costante appoggio” delle varie amministrazioni succedutesi, siamo giunti al capolinea. Parlo per esperienza personale ma, credo, di non poter essere smentito. La mia Famiglia ha chiuso un’attività artigiana/commerciale iniziata nel 1890 da mio Nonno paterno e proseguita per 125 anni dai figli, nipoti e pronipoti culminata con il riconoscimento di “Impresa Storica d’Italia” ricevuto dalla Camera di Commercio di Cuneo; senza dubbio una Impresa tra le più storiche del Piemonte.

Uscendo per un attimo dal “seminato” mi piace ricordare il commento di mia madre quando le presentai, con una punta d’orgoglio, la suddetta targa, mentre a mio Padre scendeva, com’era uso, una lacrimuccia: “It poli tachetla sul cul” (puoi appendertela sul sedere)!! Come, a priori, non darle ragione?

Più siamo andati avanti con gli anni e più la situazione è peggiorata, per giungere oggi al culmine del menefreghismo dei nostri amministratori, politici o chiamateli come volete, che ho votato anch’io (purtroppo) confidando nell’attaccamento alla città ed alla giovane età.

Nel mio piccolo mondo ho deciso di NON pagare l’imu, anche se so perfettamente che questa decisione si ritorcerà contro di me con multe e sanzioni. Pazienza, ma mi sono rotto gli zebedei di pagare una tassa per un immobile da anni in disuso e che è equiparato ad un immobile in un centro storico di una città degna di questo nome".

Manrico Botto