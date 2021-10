Affossato il Ddl Zan: Cuneo scende in piazza

Non siamo d'accordo e lo manifestiamo: dopo l'umiliazione inflitta tra gli applausi del Senato ad una intera comunità, Arcigay Cuneo Grandaqueer scende in Piazza Municipio a Cuneo il 28 ottobre, alle 18:30.



A tutto c'è un limite! Ci rimangono le piazze, il mondo civile, il nostro punto di partenza: così lontano dal Senato.



Anni di lavoro, ci si è espostə ad un inutile gioco al ribasso, e proprio perché non si voleva mediare sul minimo indispensabile - identità di genere su tutte - che non rendesse questa legge una scorza vuota e inservibile, ecco che il Ddl Zan viene affossato.



Queste sono le persone che dovrebbero garantirci piena rappresentanza. Le stesse che sfruttando il segreto dell'urna hanno gettato alle ortiche un patto politico *che avevano sottoscritto*; che hanno riso in faccia a tutte le migliaia di voci che scendevano in strada in questi mesi; che hanno ignorato tutte quelle che ancora non hanno la forza per alzare la testa.



Umiliano quella politica che si fregiano di esercitare, ignorando e disprezzando le donne, le persone diversamente abili, la comunità LGBTQI+.



Noi siamo qui, nel mondo reale. Nel nostro spazio. E lo rivendichiamo. E presto tardi, arriveremo a rivendicarlo anche in quelle aule. Come abbiamo sempre fatto: mettendoci la faccia, in modo pacifico. Sapendo che la storia, e il cuore, sono dalla nostra parte.