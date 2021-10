Arcigay Cuneo Grandaqueer in piazzetta Audifreddi per protestare contro l'affossamento del ddl Zan

Come da annuncio di questa mattina alle 18.30 di oggi (giovedì 28 ottobre) Arcigay Cuneo Grandaqueer è scesa in piazza - occupando piazzetta Audifreddi, nei pressi del Comune di Cuneo - per protestare contro il blocco del ddl Zan in Senato avvenuto ieri.

"A tutto c'è un limite! Ci rimangono le piazze, il mondo civile, il nostro punto di partenza: così lontano dal Senato. Anni di lavoro, ci si è espostə ad un inutile gioco al ribasso, e proprio perché non si voleva mediare sul minimo indispensabile - identità di genere su tutte - che non rendesse questa legge una scorza vuota e inservibile, ecco che il Ddl Zan viene affossato" hanno detto gli intervenuti.

"Queste sono le persone che dovrebbero garantirci piena rappresentanza. Le stesse che sfruttando il segreto dell'urna hanno gettato alle ortiche un patto politico *che avevano sottoscritto*; che hanno riso in faccia a tutte le migliaia di voci che scendevano in strada in questi mesi; che hanno ignorato tutte quelle che ancora non hanno la forza per alzare la testa. Umiliano quella politica che si fregiano di esercitare, ignorando e disprezzando le donne, le persone diversamente abili, la comunità LGBTQI+".