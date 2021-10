Cascina Vecchia, Open Baladin guida la cordata che si è aggiudicata il bando ventennale

Che cosa diventerà quell'insieme di edifici di origine cinquecentesca e di grande pregio storico e architettonico? Come richiesto dal bando, Cascina Vecchia è uno spazio da rivitalizzare e da trasformare in un polo agro-alimentare ed enogastronomico di eccellenza che al contempo racconti, anche attraverso il recupero della memoria dell’immobile stesso, l’ambiente rurale nella storia, nell’attualità ed in prospettiva.

Ed è quello che verrà realizzato. A spiegarlo Elio Parola, patron di Open Baladin Cuneo: "Abbiamo saputo solo l'altro ieri dell'aggiudicazione del bando. La Cascina sarà operativa non prima della primavera 2023. Sarà tante cose: ristorante e punto di somministrazione, ma non solo. Ci sarà un'area didattica dedicata alla panificazione e ai lievitati, con laboratori dedicati. Poi prevediamo di creare una sala meeting e conferenze per una sessantina di persone. Questo, nell'ala frontale di sinistra. A destra, dove c'è il forno, stiamo pensando ad altre attività. Ci sarà un negozio gestito da Meg e un'area museale dedicata alla cerealicoltura e alla storia della Cascina. Si tratta di un progetto di grande rilievo, che richiede tempo e investimenti importanti. Aspettiamo l'aggiudicazione definitiva. Poi partiremo con la realizzazione".