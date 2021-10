Flash mob a Cuneo dei sanitari sospesi: una trentina in protesta davanti alla sede ASL Cn1

Erano una trentina. Tutti sanitari, la maggior parte donne, contrari all'obbligo vaccinale sul posto di lavoro. Si sono ritrovati questa mattina, giovedì 28 ottobre, in via Carlo Boggio a Cuneo davanti alla sede dell'ASL Cn1 per un flash mob di protesta.

La manifestazione è stata organizzata da CUB Sanità Cuneo, che aveva già organizzato nel capoluogo lo sciopero dell'11 ottobre. Molti di loro erano sanitari sospesi, ma c'erano anche persone vaccinate e contrarie di principio all'obbligo imposto dal decreto legge 44 relativo a professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario.

Su tutto il territorio dell'ASL Cn1 le sospensioni hanno superato quota 400 per gli operatori di tutte le professioni sanitarie, molte comunicate proprio nelle ultime settimane. Di queste, circa un centinaio tra il personale degli enti pubblici. La maggior parte hanno riguardato OSS (operatori socio sanitari) del privato.

“Non siamo no vax. Non ci interessa la campagna contro il vaccino, che deve essere una questione di libertà individuale. Non è una lotta fra chi ritiene utile il vaccino e chi no. Ciò che è illegittimo è l'obbligo, non il vaccino in sé – dichiarano da CUB Sanità Cuneo -. Con la protesta di questa mattina abbiamo voluto rendere visibili i sanitari sospesi. Abbiamo reso pubblico che la sospensione porta problemi molto grossi per persone in carne e ossa. Parliamo di sospensioni senza reddito nei confronti di operatrici (perché sono soprattutto donne, ndr) che hanno un riflesso importante a livello sociale, anche sulla possibilità di autonomia femminile. Infatti qualcuna di loro è stata sospesa già a luglio. Parliamo di persone che erano 'angeli' nella pandemia, che hanno lavorato per mesi senza protezioni e tutele. Molti di loro si sono anche ammalati. Quando invece è passato l'obbligo vaccinale sono diventati troppo facilmente untori. Questo non è giusto”.

E chiudono: “Non ha senso affrontare una pandemia e un problema sanitario andando a eliminare centinaia di operatori in Granda (e migliaia in Italia) e tagliare la sanità. Si rischia il cortocircuito”.