Immigrazione, nel 2020 calano gli stranieri in Piemonte: effetto Covid, ma anche integrazione

EFFETTO COVID, A 360 GRADI

Tanti i fenomeni raccontati da cifre e tabelle, in un anno così difficile a livello globale. Blocco degli spostamenti, ma anche carenza di manodopera. E rallentamento nelle pratiche di regolarizzazione, con rafforzamento delle sacche di lavoro irregolare e crolli in settori economici come l'acquisto delle case e relative sistemazioni in luoghi a rischio ghetto. Tutto questo è l'effetto della pandemia da Covid per l'immigrazione in Italia e nel nostro territorio.

E se a livello globale si contano 281 milioni di migranti internazionali (quasi quattro volte e mezza gli abitanti italiani), cresce in maniera significativa - e preoccupante - il fenomeno dei migranti "ambientali". In Europa si contano 36,5 milioni di residenti stranieri (8,2% sul totale della popolazione), di cui oltre il 60% non comunitari. l'Italia si trova tra i 5 Paesi più interessati fa questo fenomeno, con oltre 5 milioni di residenti stranieri. Ma è proprio qui che incide la recente pandemia e la crisi: calano infatti i residenti nel nostro Paese (-0,5%).