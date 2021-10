Luca Mercalli a Mondovì per parlare di montagna e cambiamenti climatici con gli studenti delle superiori

Reinterpretare il vivere in montagna, anche alla luce dei cambiamenti climatici.

A parlarne è stato Luca Mercalli, noto climatologo e meteorologo, insieme a Roberto Colombero, Presidente di Uncem Piemonte, in un incontro con gli studenti delle seconde del Classico, Scientifico e tutte le classi dello Sportivo.

L'evento, organizzato all'interno del progetto Montagna Futura, promosso dall’Associazione Geronimo Carbonò in collaborazione con l’Associazione Gli Spigolatori e Forumsad, realizzato con il contributo di Cesvi Onlus si è svolto ieri mattina, mercoledì 27 ottobre, presso cinema "Bertola" e ha affrontato un interessante dibattito su un tema quanto mai attuale: il cambiamento climatico e le nuove sfide che ci attendono per il futuro.

"Bisogna portare innovazione in montagna, nel rispetto dell'ambiente" - ha spiegato Luca Mercalli - "Riscoprire le vallate e valorizzare quello che già offrono. Dovrebbero esserci agevolazioni maggiori e più concrete per invogliare le persone e in particolare i giovani a riscoprire queste aree".

La cura delle zone montane e la lotta al cambiamento climatico non deve essere però un percorso da lasciare intraprendere solo ai giovani, deve essere perseguito ogni giorno, da ciascuno di noi.

All'evento, moderato dal giornalista Gabriele Gallo, sono intervenuti anche il regista e sindaco di Priero Alessandro Ingaria, il sindaco di Mondovì Paolo Adriano e l'assessore all'ambiente Erika Chiecchio.