Rocca de' Baldi: inaugurato il nuovo parco giochi inclusivo di frazione Crava

Domenica 24 ottobre nel Comune di Rocca de’ Baldi, frazione Crava, è stato inaugurato il nuovo parco giochi inclusivo, grazie ai fondi della Fondazione CRC.



Le famiglie di Rocca de’ Baldi e delle frazioni si sono dimostrate molto soddisfatte dell’operato dell’Amministrazione Comunale per questo dono che ha allietato ed allieterà i nostri bambini; dopo la protesta pacifica avvenuta in data 7 maggio era stata promessa come data di fine lavori l’estate, successivamente settembre. L’attesa di grandi e piccini è stata finalmente ripagata dall’inaugurazione avvenuta in concomitanza con la tradizionale Fiera del Fagiolo. Dopo i ringraziamenti di rito ed il discorso del Sindaco Curti ed altre autorità ospitate per l’occasione, vi è stato il taglio del nastro ed i bambini hanno potuto divertirsi sulle varie giostre installate.



Altro argomento che sta molto a cuore alle famiglie ed alle scuole è la palestra; auspichiamo che dal prossimo gennaio si potrà nuovamente accedere alla stessa, il termine dei lavori è previsto per dicembre.