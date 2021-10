Savigliano: 100 mila euro per l’ex convento di Santa Monica e Palazzo Danna

Parere positivo della Sesta commissione alla proposta di deliberazione che stanzia mezzo milione di euro per interventi di miglioramento e per la realizzazione di nuove strutture residenziali universitarie.

Tra questi, la ristrutturazione dell’ex convento di Santa Monica e di Palazzo Danna a Savigliano.

“Finalmente si sblocca la procedura per un progetto che era stato immaginato ormai cinque anni fa – commenta il consigliere saviglianese del gruppo Lega Salvini Piemonte Matteo Gagliasso –, quando venne pubblicato il bando nazionale dedicato proprio alle residenze universitarie.

Oggi, con lo scorrimento della graduatoria e grazie al lavoro svolto dalla Regione, per l’ex convento di Santa Monica e per Palazzo Danna si può guardare a un nuovo futuro: un intervento importantissimo per la zona universitaria di Savigliano e che restituirà a tutta la città due palazzi di straordinario pregio storico e architettonico.

Rispetto alle lungaggini burocratiche del passato, questa maggioranza è intervenuta con risorse proprie finanziando il recupero dei due edifici con 100 mila euro. Altri 650mila verranno garantiti dalle Fondazioni bancarie, mentre il contributo statale è di 3,3 milioni di euro.

Un nuovo tassello per rinnovare e potenziare la vocazione di Savigliano come centro del sapere e della conoscenza”.