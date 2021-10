Scuola: ad Alba alcune classi in quarantena ma la situazione è sotto controllo

La situazione è sotto controllo. In alcuni istituti delle scuole primarie di primo e secondo grado sono state chiuse classi a scopo precauzionale per casi di positività. Abbiamo fatto il punto con Elisa Boschiazzo, assessore all’istruzione del Comune di Alba, che dichiara: «Ci sono classi che sono state chiuse in modo precauzionale in alcuni istituti

albesi. Alcune sono già state riaperte per falsi positivi. I protocolli sanitari ed il sistema di controllo funzionano bene, grazie ad interventi tempestivi che hanno migliorato la situazione generale. Stiamo vivendo una situazione in cui dobbiamo stare tranquilli ma continuare a vigilare».