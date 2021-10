Sommariva Bosco piange Carla Bonamico, scomparsa a 60 anni

Un paese in lutto. A Sommariva Bosco è mancata Carla Bonamico, 60 anni. Nella sua casa in via XXV aprile, è spirata nell’amore del suo caro marito Maurizio Piumatti, veterinario, dei figli Giovanni e Matteo con le rispettive famiglie, dei genitori Maria Vittoria e Cheto e della sorella Lisa.

La donna era conosciuta perché lavorava all’Ufficio Tributi del Comune, dopo l’esperienza nel settore amministrativo dell’ospedale di Carmagnola.

Questa sera (28 ottobre) il Santo Rosario in chiesa della parrocchia di San Giacomo e Filippo alle ore 20.30, mentre il funerale è in programma venerdì 29 ottobre alle ore 10.

L’ex vice sindaco Marco Pedussia la ricorda così: «Personalmente me la ricordo quando a dicembre 2019 ci aveva lasciato per andare a curarsi. Voleva tornare ma purtroppo il tumore ha avuto la meglio. Il 2019 è stato un anno importante perché lei ha portato avanti molto bene il suo lavoro, e si sentiva valorizzata dalla nostra amministrazione. Negli ultimi sei mesi avevo notizie dal marito e, nei venti giorni che hanno preceduto la sua scomparsa, ho capito che non c’era più nulla da fare. Esprimiamo la nostra vicinanza al marito Maurizio, ai figli e ai genitori. Carla non si è mai risparmiata nel suo lavoro a favore di tutta la comunità».