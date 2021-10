Tamponi gratuiti o a pagamento: i centri dell'Asl CN1 dove farli, a partire dal 1° novembre

Prosegue sul territorio dell’Asl CN1 la possibilità di effettuare i tamponi gratuiti per i lavoratori che hanno già effettuato la prima dose di vaccino anti Covid 19 e sono in attesa del Green pass e a pagamento per i soggetti non vaccinati.

Dal 1 novembre, previa prenotazione, per la popolazione vaccinata con 1 dose sarà possibile effettuare il tampone gratuito:

dalle ore 10.30 alle ore 11.30 a Mondovì - Presidio Ospedaliero Via Vecchia di Cuneo

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 a Cuneo Via Vecchia Borgo San Dalmazzo





Dal 2 novembre i tamponi potranno essere effettuati, previa prenotazione:

dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 15 presso l’hot sport di Savigliano - Presidio Ospedaliero accesso via Stevano

dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 15 , il sabato dalle 10,30 alle 11,30 e la domenica dalle 10 alle 12 presso l’hot spot di Mondovì - Presidio Ospedaliero Via Vecchia di Cuneo

dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso l’hot spot di Cuneo - Via Vecchia Borgo San Dalmazzo





La prenotazione del tampone gratuito può essere effettuato on line utilizzando codice fiscale e la tessera sanitaria sul sito https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/#/prenotazioni-visite-ed-esami/ selezionando ELIMINACORE oppure attraverso gli sportelli aziendali.

Per coloro che non hanno effettuato la vaccinazione sarà possibile effettuare i tamponi a pagamento previa prenotazione nei seguenti hot spot:





Il 1 novembre dalle ore 10.30 alle ore 11.30 a Savigliano - Presidio Ospedaliero accesso via Stevano

dal 6 novembre il sabato dalle ore 10.30 alle ore 11.30 e la domenica dalle 9 alle 12 presso l’hot spot di Savigliano - Presidio Ospedaliero accesso via Stevano





La prenotazione del tampone a pagamento può essere effettuata on line all’indirizzo

https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/#/prenotazioni-visite-ed-esami/ selezionando LIBERA PROFESSIONE oppure tramite call center al numero 800.000.500 selezionando N.5 o ancora tramite gli sportelli aziendali.

Prosegue anche l’accesso diretto fino al 30 novembre negli hot spot dell’Asl CN1 per le prime dosi e per le terze dosi “booster” per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi , esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie private e accreditate, sociosanitarie e socio-assistenziali.

Per le terze dosi “booster” dei soggetti di età maggiore o uguale a 60 anni sarà invece possibile la prenotazione sul portale www.ilpiemontetivaccina.it

L’accesso diretto sarà garantito per le prime dosi dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e per le terze dosi booster dalle 10,30 alle 13,30 nei seguenti centri vaccinali:

CROSA' NEIRA - Piazza Misericordia - Savigliano

VALAUTO - Via Torino, 77 – Mondovì

EX OFFICINE BERTELLO - Via Vittorio Veneto, 19 - Borgo San Dalmazzo ( AD ESCLUSIONE DEL GIOVEDI’ MATTINA),

MOVICENTRO – Tendostruttura - Corso Monviso – Cuneo ( FINO AL 20 NOVEMBRE)

PALACRS c/o foro Boario - Via Don G. Soleri – Saluzzo ( FINO AL 20 NOVEMBRE).

Dal 22 novembre OSPEDALE CIVILE - Via Spielberg, 58 - Saluzzo dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 15.30 prime dosi, dalle 15.30 alle 18.30 terze dosi booster)





Sabato e domenica dalle ore 8.30 alle ore 10.30 prime dosi, dalle 10,30 alle 13,30 terze dosi booster.

OSPEDALE MAGGIORE SS TRINITÀ – presso poliambulatorio - Via Ospedale Maggiore, 4 – Fossano





I ragazzi dovranno avere 12 anni compiuti e, i minorenni, dovranno accedere accompagnati da almeno un genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione per il minore.

L’autocertificazione e il consenso, unitamente alla copia di un documento di identità valido, dovrà essere consegnata per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitore.