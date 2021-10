Accecò un'amica infilandole un dito nell'occhio, condannato a 6 anni di reclusione

Si trovava a processo al tribunale di Cuneo un uomo, imputato di lesioni gravi nei confronti di una donna, con la quale, a detta di quest’ultima, avrebbe intrattenuto una relazione di amicizia e frequentazione.

Ex impiegato amministrativo in un istituto superiore di Mondovì, è stato chiamato a difendersi dall’accusa mossagli dalla donna, costituitasi parte civile, di averle spaccato il bulbo oculare infilandole e premendo con violenza un dito in un occhio.

L’episodio a Fossano, il 28 dicembre 2018.

Il pm Gabriella Viglione ha sostenuto la colpevolezza dell'imputato sottolineando come la versione della donna sia assolutamente credibile, ma soprattutto “la deposizione del medico legale riferisce che quella lesione non può conseguire a un urto accidentale lieve.

Un urto lieve non procura lo scoppio del bulbo oculare: la persona offesa è passata attraverso cinque interventi e ha avuto un indebolimento della vista oltre alla perdita totale dell’occhio, pur avendolo mantenuto”.

L’uomo è stato condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione. Dovrà altresì risarcire la donna con una provvisionale di 30mila euro.