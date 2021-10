Bici usate, ecco quando è conveniente l’acquisto

Oggigiorno, acquistare una bici usata può rappresentare una soluzione davvero molto interessante in un gran numero di situazione. Infatti, può tornare utile sia nel caso in cui non si abbia a disposizione un budget piuttosto elevato da poter consentire di comprare un mezzo nuovo, ma anche quando si ha intenzione di fare un salto da una disciplina a un’altra.

Se nel primo caso c’è spesso la volontà di comprare un buon modello, anche se la cifra che ci si può permettere di spendere è piuttosto limitata, nel secondo caso è chiaro che c’è un altro fattore che è più determinante, ovvero il fatto di non essere convinti del tipo di bicicletta che si vuole comprare. Ad esempio, nel passaggio dalle bici da strada alle mountain bike, è chiaro che si potrebbe prima voler provare un modello usato per abituarsi alle nuove caratteristiche del mezzo. Sul web ci sono numerose piattaforme che vendonobici usate, ma solo poche, come nel caso di Mondobicistore, sono affidabili e sicure sotto ogni punto di vista.

Quali sono gli aspetti da valutare prima di comprare una bici usata

Una bici usata, di solito, può essere sostanzialmente oggetto di due tipologie di problematiche. Il primo è rappresentato dal quantitativo, che può essere anche molto elevato, di chilometri percorsi, e di conseguenza le componenti del modello in questione potrebbero essere usurate al punto tale da necessitare di una sostituzione completa.

Altrimenti, la bici è stata utilizzata, ma senza la giusta e dovuta attenzione e, di conseguenza, potrebbe celare una serie di rotture piuttosto che di danni che non si possono sistemare. Prima di comprare una bici usata, sia che si tratti di un modello da strada oppure da mtb, è fondamentale prestare attenzione ad effettuare un approfondito controllo delle condizioni in cui si trova.

Occhio al telaio

Il telaio di una bici è chiaramente una delle componenti principali e, di conseguenza, nel caso in cui sia oggetto di alcuni danni, è difficile poter riutilizzare quella bici. Ecco spiegata la ragione per cui la prima verifica che deve essere eseguita di fronte a una bici usata è legata a una valutazione approfondita delle condizioni in cui si trova il telaio.

È chiaro che il riferimento non è a potenziali graffi o righe, visto che si potrebbe semplicemente trattare dei segni dell’usura, senza però andare a danneggiare completamente l’integrità del telaio stesso. Nel caso in cui, però, si rinvengono dei segni di cadute sul telaio, ecco che qualche dubbio potrebbe palesarsi, dal momento che qualche guaio potrebbe essere coperto con del nastro protettivo.

Una volta che si porta a termine la valutazione in riferimento alla presenza di eventuali graffi, è necessario effettuare una verifica approfondita circa l’aspetto a livello strutturale del telaio. All’interno delle bici realizzate in acciaio, i principali segnali di una struttura del telaio danneggiata sono legati alle aree di saldatura. Nel caso in cui siano presenti delle crepe, che hanno un aspetto un po’ più profondo e lungo in confronto alla vernice staccata, è chiaro che quella bici usata è meglio non acquistarla. Le crepe, nella maggior parte dei casi, è bene saperlo, si sviluppano seguendo l’andamento della saldatura.

Qualora il telaio fosse in carbonio, allora è chiaro che la situazione potrebbe essere ancora più critica. Il carbonio potrebbe anche essere danneggiato internamente, senza che si possa notare dall’esterno. È chiaro che, in questi casi, è molto importante essere certi che quella bici usata non abbia subito dei colpi e delle botte importanti. Come capire questa cosa? Si potrebbe fare affidamento ad eventuali danni che hanno colpito i pedali, il cambio oppure il manubrio.