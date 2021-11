Esistono tantissimi tipi di tapparelle diverse, anche se forse non ci prestiamo abbastanza attenzione perché sembra essere una di quelle cose che rimangono nell’angolo della mente e la tapparella rimane quella cosa che si gestisce in maniera automatica. Eppure ogni mattina tutti quanti, appena alzati, il primo gesto che fanno è alzare la tapparella per far entrare la luce all’interno della propria stanza da letto e dunque risparmiare sull’energia elettrica.

Ci pensiamo a quanto una tapparella consente di risparmiare nel giro di un anno? Grazie adesso regoliamo l’entrata e l’uscita della giusta quantità di luce, nonché tuteliamo la nostra privacy (perché dopo la tapparella abbassata è la prima difesa contro gli sguardi indifesi che penetrano all’interno della nostra casa). Rispetto a questo punto la difesa non è solo visiva ma anche acustica e termica, nel senso che è una buona tapparella abbassata impedisce al freddo o al caldo di entrare, così come i rumori troppo fastidiosi.

Dopo questo non vuoi elenco di caratteristiche positive rispetto alla funzionalità di una tapparella, è piuttosto chiaro che se si dovesse verificare un problema con questo prodotto, che si tratti di una tapparella motorizzata o del dispositivo di chiusura manuale tapparelle, sarebbe bene risolverlo in tempi brevi.

Soprattutto per le persone che abitano ai piani bassi dei condomini e che magari sono affacciate sulla strada: questa condizione potrebbe porle anche a rischio di intrusione e dunque sarebbe importante rimanere doppiamente allertati.

La prima regola per tutti i possessori di tapparelle e quella di farle aggiustare immediatamente, non appena si ci rende conto che non sono efficienti come dovrebbero

Di tapparelle, come dicevamo, ce ne sono di parecchi tipi e questo è dato dai modelli, dei colori, dei materiali.

Sono altamente personalizzabili tanto da poter acquistare delle tapparelle che esternamente hanno un colore, internamente un altro. Se volevamo dotarci di un prodotto connotato dalla possibilità di chiusura manuale, oltre che apertura manuale, ma dopo un po’ ci stanchiamo di tutto questo, un tapparellista ci riuscirà a motorizzare la tapparella in quattro e quattr’otto.

E se la tapparella non ha necessità di particolare intervento di manutenzione, perché è perfetta e non presenta guasti o danni, la motorizzazione è ancora più semplice e non prevede necessariamente una sostituzione del prodotto che abbiamo già. Infatti tantissime persone pensano che le tapparelle motorizzate siano tapparelle che sono nate così e che, se in casa abbiamo installato quelle che si alzano e si abbassano tramite l’utilizzo della cinghia, dovremmo cambiare totalmente la tapparella.

In verità l’operazione di motorizzazione è estremamente semplice e prevede l’inserimento di un motorino per tapparelle all’interno dell’avvolgibile. Un pochino più di impegno è possibile metterlo per rendere automatiche le tapparelle, che è un passaggio ancora superiore. Il professionista esperto sarà in grado di motorizzare le tapparelle e dopo collegarle a delle applicazioni che riescano a gestirle da remoto.

Può sembrare un elemento totalmente inutile, magari frutto di una pigrizia intrinseca. Invece riuscire a gestire le tapparelle quando siamo fuori casa è davvero la svolta per una famiglia.