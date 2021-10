Con l'educazione finanziaria si protegge il risparmio: parola di Presidente della Repubblica

Fondazioni (di origine bancaria), Formazione (dei risparmiatori), Fiducia (delle famiglie): sono le tre F sulle quali si concentra il saluto che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato alla Giornata mondiale del Risparmio e al vertice dell’Acri (e della Compagnia di San Paolo) Francesco Profumo.



Parole di assoluta intensità, che si ricollegano alle sfide del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il cosiddetto Recovery Plan, che attua in Italia il Recovery fund della Commissione Europea; e che riportano in primo piano, in senso ampiamente favorevole ed elogiativo, il ruolo proattivo e sussidiario delle Fondazioni di origine bancaria (a più di 30 anni dalla legge Amato che le istituì scorporando le stesse dalle Casse di risparmio), le quali hanno svolto e ancora di più svolgeranno una funzione fondamentale nei progetti volti al mantenimento e ripristino della coesione sociale, alla mobilitazione di fondi e capitali privati in programmi di intervento di pubblica utilità e alla lotta contro la povertà educativa.



Il minimo comune denominatore rimane rappresentato dall’educazione finanziaria, di cui il Presidente Mattarella sottolinea la funzione di orientamento delle scelte di accantonamento e investimento volte a massimizzare il clima di favore venutosi a creare tra le famiglie e tra le imprese (due realtà nei fatti coincidenti in Italia) dopo la definitiva approvazione, da parte del Governo Draghi, del Recovery Plan chiamato a rendere utilizzabili i fondi europei assegnati per l’uscita dalla recessione pandemica.



La ritrovata fiducia sta concorrendo a mobilitare una ricchezza decisiva per il Paese e tutelata dalla Costituzione, ossia il Risparmio familiare, ha tenuto a precisare il Capo dello Stato nel proprio messaggio, e questo sopraggiunto contesto può e deve essere incoraggiato da un sempre maggiore ricorso agli strumenti educativi negli ambiti della finanza di base e applicata: “La capacità di scelte consapevoli e coerenti in materia di risparmio, per programmare il futuro, è fondamentale. La promozione dell’educazione finanziaria è uno strumento aggiuntivo per la protezione dei risparmi, con ricadute positive sui singoli e sulla collettività”.



Concetti autorevoli che trovano un recepimento pieno e integrale nella produzione manualistica del Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi e nel manuale di navigazione sulle fondazioni bancarie, edito sempre da Nino Aragno, e che costituiscono un coronamento del mese, che volge a conclusione, dedicato all’educazione e alfabetizzazione finanziaria, articolato in una pluralità e molteplicità di eventi itineranti nel corso dei quali il Vicepresidente del gruppo europeo delle Casse di risparmio è stato coprotagonista e relatore d’onore, da Cortona a Rimini.