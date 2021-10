Cos’è e quando conviene il noleggio scooter

Sappiamo bene quanto la formula del noleggio auto, o car sharing, stia prendendo sempre più piede in Italia, soprattutto per i suoi numerosi vantaggi. Avere la possibilità di utilizzare un’auto senza le incombenze tipiche della proprietà è insomma una prospettiva allettante, che si somma a tutta una serie di vantaggi che sono tipici della formula stessa del noleggio. Quest’ultima adesso sta iniziando a riguardare da vicino anche altri mezzi di trasporto, primo tra tutti lo scooter. Anche se, sarà utile sottolinearlo, i numeri sono ancora relativamente inferiori rispetto a quelli del noleggio auto. Com’è avvenuto per gli appassionati di macchine, adesso anche gli amanti delle due ruote iniziano a distaccarsi dalla classica formula dell’acquisto e dunque dal concetto di proprietà a vantaggio di una formula di mobilità diversa e innovativa. Quali vantaggi offre? Innanzitutto permette di eliminare tutta una serie di pensieri per quanto riguarda sia gli adempimenti burocratici che i pagamenti in senso stretto.

Si può usare il mezzo per il tempo che serve senza acquistarlo

Il noleggio scooter consente di utilizzare il mezzo per un periodo di tempo più o meno lungo senza acquistarlo, dietro il pagamento di una tariffa il cui importo dipende da una serie di fattori. In genere il noleggio di scooter è preferito da tutti quei soggetti che abbiano necessità di muoversi velocemente nel traffico senza troppi pensieri. Questi scooter, peraltro, sono ormai per la maggior parte elettrici, cosa che consente di interpretare al meglio una delle emergenze principali della nostra epoca storica. La lotta all’inquinamento e la battaglia per la conservazione del pianeta a beneficio delle nuove generazioni sono infatti perfettamente allineate con la scelta di muoversi in ambito urbano ed extraurbano in maniera del tutto green ed ecologica.

Scooter elettrici per contribuire alla lotta all’inquinamento atmosferico

È molto importante, da un punto di vista prettamente etico, sapere di contribuire in maniera sostanziale a una riduzione dell’inquinamento. In più non bisogna dimenticare che anche all’atto pratico è possibile mettere insieme molti benefici, come ad esempio la mancanza di costi legati al rifornimento.

Stiamo inoltre parlando di mezzi che possono essere impiegati per portare a termine le attività più diverse, dalle incombenze di lavoro agli impegni di famiglia, fino al tempo libero. Tra i vantaggi operativi offerti dagli scooter a noleggio c’è anche un’estrema silenziosità: si potrà insomma dire finalmente addio ai fastidiosi rumori tipici degli scooter. E la manutenzione? Anch’essa è a carico della società di noleggio.

Il nuovo servizio di mobilità urbana per evitare il traffico congestionato

In qualsiasi momento si dovesse aver bisogno di un mezzo scattante e veloce per infilarsi nel traffico e raggiungere in breve tempo qualsiasi destinazione, si potrà sempre contare sul format degli scooter a noleggio. Proprio come avviene per il car sharing, infatti, si può ricorrere a un nuovo servizio di mobilità urbana che permette di scegliere e noleggiare per un certo periodo di tempo un mezzo a due ruote (del quale si pagherà solamente l’effettivo utilizzo). Una volta conclusi i propri spostamenti, portati a termine i vari impegni e onorati gli appuntamenti di lavoro, si potrà riconsegnare il motorino parcheggiandolo e utilizzando l’app per terminare il noleggio. È importante, in tutti i casi, evitare di parcheggiare lo scooter in modo che non intralci il traffico, la pedonalità e gli accessi alle proprietà private.

Il motivo del successo del noleggio scooter è presto detto: tale servizio sta conoscendo un vero e proprio boom di consensi, tale per cui anche l’offerta di mezzi è in continua espansione. Grazie al noleggio scooter diventa possibile ottimizzare sia i tempi che, come abbiamo accennato, i costi, ricorrendo alle due ruote solo quando strettamente necessario. Abbandonare l’automobile a vantaggio di mezzi come gli scooter elettrici è il fine ultimo del servizio, che sposa la causa green e il rinnovato rispetto del pianeta nel quale abitiamo. Inoltre non vi è alcuna assicurazione annuale o semestrale da pagare, ma soltanto un costo a consumo da sostenere per il periodo dell’effettivo noleggio del motorino, che include tutto.

Le operazioni di noleggio, ritiro e pagamento sono digitali

Come avviene per la maggior parte dei moderni servizi, è possibile completare tutte le operazioni necessarie al noleggio scooter direttamente tramite app. Sia il ritiro del mezzo che il pagamento del servizio vengono perfezionati tramite internet.

Sulla piattaforma dedicata, si dovrà completare la registrazione del proprio profilo: oltre ai dati personali sarà necessario indicare anche una modalità di pagamento idonea a garantire il saldo finale, in genere una carta di credito.

Chi può utilizzare gli scooter a noleggio e cosa occorre portare con sé?

Per noleggiare uno scooter occorre essere maggiorenni, ovviamente. In più, a seconda della cilindrata, sarà necessario possedere anche la relativa abilitazione alla guida per la specifica categoria.

In merito all’abbigliamento in Italia non sono vigenti particolari obblighi fatto salvo quello di indossare il casco omologato. Ad ogni modo, è sempre bene indossare delle scarpe chiuse e comunque abiti idonei ad affrontare il tipo di percorso desiderato. Generalmente, il casco si trova già all’interno del bauletto, pronto per essere indossato, assieme a un secondo casco che potrà essere utilizzato per il trasporto di passeggeri.

È chiaro a questo punto che il principale vantaggio connesso al noleggio di uno scooter sia la facilità di gestione in quanto tale, rispetto a un mezzo di proprietà: meno pensieri e più libertà di movimento.