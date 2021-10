Cuneo: tutto pronto per l'inaugurazione della fotografica per il centenario della nascita di Nuto Revelli

Nuto Revelli è stato, con la sua opera e con la sua azione, un “testimone del suo tempo” - di quel tempo insieme terribile e fecondo che è stato il Novecento - un protagonista delle battaglie per la giustizia e per la libertà, un ricercatore di memoria tra le pieghe di una società contadina e montanara in trasformazione.



"Io ho scelto di raccontare, di testimoniare, il giorno in cui sono uscito dall'inferno della ritirata di Russia. L'ho fatto dopo essermi posto il dilemma: o dimentico tutta questa tragedia o ricordo tutto. Dimenticare voleva dire respirare, tornare a vivere, ma era troppo comodo, facile, persino immorale dopo il disastro al quale avevo assistito.



E così ho giurato a me stesso: "Ricordati di non dimenticare". Un giuramento che dura da sessant'anni e non sono stanco di ricordare. Anche se soffro, rivivo sofferenze, tragedie, volti, paesaggi, storie. Non si può, non si deve dimenticare" (Nuto Revelli).



Nuto Revelli fa parte di quella generazione di scrittori, come come Primo Levi e Mario Rigoni Stern, che giunsero alla scrittura non per sola vocazione interiore ma trascinati, per così dire, dalla Storia, per dovere civile e morale: per “far sapere” affinché gli orrori di cui erano stati vittime e testimoni non si dovessero mai più ripetere.



Il suo impegno costante è stato quello di restituire voce a coloro che voce non hanno: ai soldati vittime delle guerre, ai montanari e contadini che quelle guerre per primi le avevano pagate e che erano poi stati lasciati ai margini. Attingendo al fondo fotografico dell’Archivio Nuto Revelli, la mostra Ricordati di non dimenticare. Nuto Revelli, una vita per immagini a cura di Paola Agosti e Alessandra Demichelis ripercorre la vita di Nuto Revelli: il giovane ufficiale in divisa, il partigiano a Paraloup ed in Francia, lo scrittore con i suoi testimoni, il marito a fianco della donna che ama, l'amico con cui condividere impegno e convivio.



La mostra oltrepassa la vicenda individuale e trasporta chi osserva in un passato condiviso: nelle fotografie scorre quasi un secolo, la storia del Novecento tra dittature, guerre e rinascita e affiora il dettaglio di chi ne ha percorso ogni tappa con il piglio del testimone, in un cammino di consapevolezza umana e civile, tra impegno e vita privata.



É della vita di Nuto Revelli, del Novecento e della storia di tutti noi che narrano le fotografie esposte in mostra e raccolte, insieme a didascalie e parole, nel catalogo Ricordati di non dimenticare. Nuto Revelli, una vita per immagini, a cura di L’Artistica editrice di Savigliano.



Dopo le anteprime della mostra con i banner appesi sotto i portici di Piazza Galimberti a Cuneo a luglio 2019 e a Torino, in Piazza della Repubblica dal 25 aprile 2021- ancora visitabile fino al 31 dicembre - la mostra con le sue 180 fotografie abbinate a citazioni e didascalie sarà visitabile per tutto il mese di novembre | da venerdì 5 novembre a domenica 28 novembre | presso Palazzo Santa Croce di Cuneo (via Santa Croce 6), con il patrocinio del Comune di Cuneo nell’ambito di Scrittorincittà.



Gli orari di apertura sono gio-ven 14.00-18.00 e sab-dom 10.00-12.30/14.00-18.00.

L’ingresso è gratuito con prenotazione consigliata su www.nutorevelli.org.