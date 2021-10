Dall'8 dicembre al 6 gennaio: un mese di “IllumiNatale” a Cuneo

La voce circolava da tempo e il tentativo era già stato accarezzato nel 2020 ma la pandemia aveva annullato tutto. Ecco che per il 2021 arriva la conferma di “IllumiNatale”, la versione natalizia dell'Illuminata a Cuneo che accenderà il capoluogo dall'8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.

L'evento sarà presentato mercoledì 3 novembre nel salone d'onore del Municipio.

All'edizione numero 6 si lavora da questa estate: l’Associazione Comitato Cuneo Illuminata in collaborazione con il Comune di Cuneo, ATL del Cuneese, Conitour, WeCuneo, PromoCuneo, Confartigianato e Comitato Madonna del Carmine.

“Non vogliamo anticipare nulla – dichiara il sindaco Federico Borgna -. Si tratta di un evento pensato dal Comitato Cuneo Illuminata per creare un momento di attrazione di persone sulla città nel periodo natalizio. Sarà un evento lungo perchè vogliamo che entri nelle attrazioni turistiche e aiuti il comparto del commercio”.

Le prime indiscrezioni parlano di una Illuminata diversa, con tante attrazioni disseminate per la città, da via Roma, passando per piazza Galimberti, fino a piazza della Costituzione.

Sarà il funambolo Andrea Loreni a inaugurare “IllumiNatale” il giorno dell’Immacolata con una “passeggiata” sopra piazza Galimberti.

L'evento sarà organizzato nel rispetto delle norme anti-Covid.