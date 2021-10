Motogiro Bemar alla scoperta dei colori autunnali

A distanza di pochi giorni dal motogiro effettuato in territorio francese, il Bemar Racing Team di Cuneo propone, in collaborazione con la Bianco Moto e la CRS di Savigliano, un altro itinerario, elaborato dall’attivissimo socio Riccardo Arnaudo, che ha studiato e collaudato nei dettagli un nuovo percorso da presentare a chi, in sella a moto di qualunque marca, voglia prendere parte a questa gita motociclistica.

Questa idea, nata per cercare di recuperare il “tempo perduto” a causa della pandemia, che ne ha impedito l’effettuazione nella scorsa stagione, prevede il consueto ritrovo presso la Concessionaria Bianco Moto di Cuneo alle ore 9,30, dalla quale si partirà per portare i partecipanti ad ammirare, tempo permettendo, i colori autunnali delle valli cuneesi e di quelle liguri confinanti, con direzione Chiusa Pesio, per poi affrontare il Colle del Mortè, Valle Corsaglia, Val Casotto, Garessio 2000 e Garessio Città.

La prima sosta è prevista presso il Santuario di Colle Grozza, si proseguirà poi per Calizzano, Colle Massimino, Bagnasco e Battifollo, dove verrà effettuata la seconda sosta per il pranzo al sacco, a carico dei partecipanti.

Ripartenza alle ore 14 per Scagnello, San Michele Mondovì, Vasco, Pianfei e ritorno a Cuneo.

Per informazioni e prenotazioni, si prega di contattare Ricky Arnaudo al 347 4662060.