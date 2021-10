Cuneo verso le elezioni, i “Beni Comuni” puntano su una donna: Luciana Toselli?

Chiara Gribaudo, deputata cuneese e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico, aveva lanciato, in occasione dell’Agorà cittadina di settembre, un’apertura alla sinistra dei “Beni Comuni”, ma la risposta che arriva è un “no grazie, non ci fidiamo del Pd cuneese”.



Gigi Garelli, pur non sedendo oggi sui banchi del Consiglio comunale di Cuneo, a buon diritto, può essere considerato uno dei “padri nobili” di quest’area politico-culturale. Proprio 10 anni fa, nel novembre 2011, era stato, insieme a Patrizia Manassero, Franca Giordano, Elio Rostagno e Giancarlo Boselli, uno dei protagonisti di quelle primarie che portarono ad una traumatica rottura nel centrosinistra.



Garelli, di quelle primarie risultò il vincitore, ma all’indomani del risultato si determinò una frattura profonda. L’area di Alberto Valmaggia, sentitasi messa sul banco degli imputati con attacchi pesanti, ruppe e si affidò a Federico Borgna, il quale vinse il ballottaggio proprio contro Garelli nelle comunali 2012.



Quelle divergenze pesano ancora oggi al punto che – se si volessero scomodare i sacri testi – si potrebbe dire che è “più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che la sinistra trovi pace a Cuneo”.



Spiega Garelli: “Non siamo aprioristicamente contrari al Pd, ma constatiamo che sui grandi temi, sito del nuovo ospedale nell’area Carle, piazza Europa, mobilità interna, tangenziale, gestione degli immigrati, la nostra visione è diametralmente opposta alle scelte avvalorate dal Pd in questi ultimi cinque anni. Nel Pd cuneese – aggiunge Garelli – ci sono due anime, una totalmente filo governativa, che sostiene che a Cuneo tutto va bene; l’altra che mette in dubbio alcuni aspetti, non arrivando però a trarne le dovute conseguenze".



"Difficile sedersi a ragionare dopo aver ricevuto uno schiaffone come quello rifilatoci dal segretario cittadino Pd Paolo Cattero, il quale, con giudizio sprezzante, ci ha equiparati ai 5 Stelle definendoci “estremisti”. Non dico – argomenta Garelli – che non ci sia da parte di alcuni esponenti la buona fede di voler avviare un dialogo, anche se la ventilata apertura mi sembra finalizzata più alle dinamiche interne ed elettoralistiche di quel partito, dove la lotta correntizia resta l’elemento dominante”.



E allora, a fronte di questo scenario, che farà la Costituente dei “Beni Comuni”, che nelle amministrative 2017, con Nello Fierro candidato sindaco, aveva raggiunto la ragguardevole percentuale del 10% e il cui gruppo consiliare ha segnato la vera opposizione alla maggioranza di Borgna in questo quinquennio?



“Stiamo dialogando da mesi con la società civile, con le associazioni, sportive e di volontariato, con i comitati spontanei della Cuneo-Nizza e di piazza Europa e vari altri soggetti. Tradurremo tutto questo – spiega Garelli – in una proposta amministrativa da sottoporre ai cittadini elettori, convinti che un modo diverso di fare politica possa esserci anche a Cuneo”.



Quando gli chiediamo con quale sindaco, mantiene un alone di mistero, ma si lascia sfuggire qualcosa di più di un generico identikit. “Non posso ancora svelarne il nome. Lo faremo nei giorni a venire. Posso però anticipare che si tratta di una donna, visto che ha sciolto le riserve e ci ha dato la sua disponibilità. Una donna – specifica - stimata ed apprezzata, che in questi anni si è spesa con impegno civile e politico a favore della città”.

Tutto fa supporre che si tratti di Luciana Toselli medico, uno dei tre consiglieri del gruppo Beni Comuni assieme a Fierro e a Ugo Sturlese.