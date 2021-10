Ultima di una cucciolata: non lasciatela crescere in canile

Nella prima foto il Pinco Pallino vi presenta l’ultima piccola di una cucciolata: è nata in canile, i suoi fratelli sono stati tutti adottati, resta solo lei… è timida, molto dolce, non merita di crescere in canile!

Gli altri due cani che vedete in foto sono nuovi arrivi: Rufus e Milly.

Rufus è un maschio giovane, allegro, vivace e affettuoso, Milly è una femmina già sterilizzata, anche lei giovane e vivace… certamente non meritano neppure loro una vita in gabbia!

Rifugio Pinco Pallino Tel. 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club