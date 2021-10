Nuovi locali, modernissimo forno a legna e prezzi invariati: che bella che è la “Pizzeria Il boschetto”!

Oggi c’un motivo in più per cenare in quella “Pizzeria Il Boschetto” che un cliente, tempo addietro, su Facebook, aveva definito essere la sua “seconda casa quando si parla di mangiare!”: i locali finemente ed elegantemente rivisitati ed una nuova ala che oggi porta la capienza dell’apprezzatissima pizzeria a duecento coperti “Non bastano mai” ci racconta Mauro Iaria, il titolare), dehors esclusi. Una capienza destinata a crescere ancora quando, presumibilmente la primavera prossima, i due terrazzi posti sul lato sud e sul lato ovest (quest’ultimo davvero spazioso) saranno stati arredati ed il tepore della stagione ne permetterà l’apertura.

Entrando nella pizzeria balza subito all’occhio il profondo e costosissimo restyling di cui è stata fatta oggetto. Il primo impatto lo si ha con il bancone-bar, sulla cui facciata campeggia la scritta “Il boschetto” realizzata con muschio artificiale. Il leitmotiv è il matrimonio fra legno e pietra, fra legno e muschio naturale (“Debbo irrorarlo una volta ogni 15 giorni” ci dice ancora Mauro), fra legno e legno. Al momento le sale a disposizione per gustarsi una buona pizza sono addirittura 6, con annesso uno spazio bimbi arredato con alcuni giochi che – sin da subito – ha incontrato i favori dei piccoli e dei loro genitori. Ancora attivo il dehors estivo, nel quale possono accomodarsi gli sprovvisti di Green Pass.

Nuovissimo è anche il forno a legna, dotato di un piano in pietra rotante, capace di sfornare ben 12 pizze ogni 110 secondi appena, cancellando la criticità dei tempi di attesa. Invariati, invece, i prezzi.

A tre chilometri da Sanfront, a due da Paesana, la “Pizzeria il Boschetto” è aperta tutto l'anno dalle ore 18 alle ore 24 con giorno di chiusura il lunedì. Qui si servono ottimi secondi a base di carne tutti cotti nel forno a legna (da provare la buonissima valdostana e le carni di selvaggina) ma il piatto forte della casa sono le pizze, nelle sue variabili più curiose e fantasiose (a disposizione con farina integrale e nel formato rettangolare “pala”): pizza Italia, Autunno (con crema di tartufo), Calabrese (con l’immancabile anduja), Margherita, Bianca, Marinara, Dinamite, Prosciutto, Pugliese, Funghi, Napoli, Prosciutto e funghi, Tonno, Gorgonzola, Parma, Diavola, Würstel, Salame crudo, Siciliana, Stracchino e rucola, Pancetta, Speck, Calzone, Bismark, Valdostana, Piemontese (con bagna caöda), Quattro stagioni, Quattro formaggi, Tirolese, Verdure, Voce del Mare, Salsiccia, Capricciosa, Porcini (con funghi porcini), Vongole, Farcigusto (leggermente piccante), Asparagi, Zucchine, Regina, Sfiziosa, Boschetto (con cime di rapa piccanti), Salsiccia e porri, Gustosa, Della casa (a sorpresa), Ghiotta (con pesto rosso), Bufala, Speck e Brie, Panna e prosciutto, Monviso (con toma di Martiniana), Patate, Gorgo e noci, Gorgo e pere o mele, Lepre (con lepre in salmì), Anatra, Fagiano, Asino (con stracotto d’asino), Cervo, Capriolo e Cinghiale (con cinghiale al barolo). Degni di nota i buoni dolci preparati in casa ed a disposizione una cantina fornita di un'ottima selezione di vini, senza dimenticare la collezione di birre artigianali.

Prenotazioni ed informazioni ai numeri 0175.986026 e 339.5420679.