Medaglia di bronzo ai Mondiali di kickboxing per Nicole Perona

Si sono appena conclusi i CAMPIONATI MONDIALI di KICKBOXING - WAKO (World Association of Kickboxing Organization), ospitati nella città di Jesolo dal 15 al 24 ottobre 2021.

I Mondiali WAKO sono la massima competizione attualmente prevista per il Mondo della Kickboxing; i numeri della rassegna dell’Evento, infatti, parlano chiaro: 1600 atleti presenti, cifra che sale a circa 3000 contando anche direttori di gara e accompagnatori, ben 70 Nazioni in competizione. Un grande spettacolo che tra Cerimonie di apertura, 10 aree di gara, Celebration Day e chiusura è stato trasmesso in streaming con oltre 160 Paesi nel mondo collegati. Ottimo palcoscenico per questo Sport che da pochi mesi è stato riconosciuto quale Olimpico.

La Nazionale Italiana Federkombat – CONI, tra i suoi portacolori e per il 12° anno consecutivo, vedeva anche Nicole Perona schierata nella categoria LC -55Kg Senior, che ai nastri di partenza presentava ben 15 fighters.

Il sorteggio ha visto Nicole partire dagli ottavi di finale contro la Croazia. Nonostante i due anni di fermo causa Pandemia che hanno tenuto lontano per davvero tanto tempo gli Atleti da manifestazioni di questo calibro, Nicole dimostra fin da subito la netta superiorità tecnica e tattica rispetto alla fighter croata già Campionessa del Mondo Juniores, vincendo quindi il match e accedendo ai quarti di Finale.

Ai quarti si sono confrontate ITALIA (Nicole) contro Gran Bretagna. L’inglese, ottima atleta dotata di lunghe e precise leve e tantissima determinazione, parte subito convinta ma Nicole conquista tutti e 3 i round ai punti, mostrando un tempismo e una capacità di concentrazione davvero notevole.

È la volta delle Semifinali, dove Nicole ha combattuto contro l’attuale campionessa europea e mondiale in carica, Sonia Stacher (Austria). Tre round davvero impegnativi per entrambe le Atlete: da un lato la campionessa austriaca con le sue lunghe e veloci tecniche di gamba, dall’altro Nicole decisamente superiore nella parte pugilistica e quantitativa per numero di colpi. Il match si è mostrato fin da subito equilibrato e il punteggio ha oscillato per 2 verdetti a 1 fino all’ultimo secondo dell’ultimo round, quando ad avere la meglio secondo i giudici è stata la fighter austriaca.

“È dunque una fantastica Medaglia di Bronzo per la nostra Niky” – commenta il D.T. Ivan Sciolla (KICKSTAR TEAM) – “Qualificarsi e partecipare ai Campionati Mondiali WAKO è difficilissimo. Portare una Medaglia a casa è difficilissimo. Ma confermarsi negli anni, da più di 10 anni, e in discipline diverse, lo è ancora di più. Nicole Perona è una delle eccellenze del nostro Sport e sono davvero orgoglioso di poter condividere con lei qualsiasi percorso e qualsiasi obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere”.