Volley A1F. Cuneo, in bilico la panchina di coach Pistola? Diego Borgna: "Vinciamo con Vallefoglia, altrimenti si vedrà"

Chi lo avrebbe mai detto che dopo appena quattro giornate di campionato Cuneo si sarebbe trovata già di fronte ad un bivio? La partita contro il Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, in programma domenica 31 ottobre alle 17 al palasport di San Rocco Castagnaretta, può infatti rappresentare un vero e proprio spartiacque per la Bosca San Bernardo, sospesa tra un inizio di stagione disastroso (una sola vittoria al tie break, 2 punti e ultimo posto solitario in classifica) ed un prosieguo che tifosi e dirigenza sperano sia di tutt’altro tono. Nessuno lo nega, in società c’è insoddisfazione.

Il presidente onorario di Cuneo Granda Volley, Diego Borgna, imputa questo avvio al rallentatore più a problemi psicologici che fisici: “Una questione di testa. Le ragazze si sono sempre allenate e continuano ad allenarsi bene, ma quando entrano in campo lo fanno con paura e, nei momenti clou, se si ha paura di vincere diventa tutto molto complicato”.

Borgna giura che il gruppo è unito: “Un bel gruppo. Certo, alcune giocatrici non sono ancora in forma, ma è normale dopo un’annata come quella passata dove gli impegni internazionali sono stati molteplici”. Per esempio il rendimento dell’olandese Jasper, chiamata per fare la differenza è stata finora deludente: “Sì, ma bisogna anche partire dal presupposto che ha trascorso tutta l’estate con la nazionale, quindi per lei non è facile. Ricordo quando ero giocatore: trascorsi un lungo periodo in nazionale ed al rientro non mettevo giù un colpo”.

Correttivi in vista al parco giocatrici? Il presidente lo esclude, fosse altro per motivi di regolamento: “Anche ci stessimo pensando, non c’è la possibilità di farne almeno fino a dicembre o gennaio”. Di certo c'è che un'eventuale sconfitta interna domenica prossima contro il Vallefoglia, squadra ostica ma assolutamente alla portata delle cuneesi, rappresenterebbe la classica goccia che fa traboccare il vaso. Ed a rimetterci, come spesso accade, potrebbe essere il tecnico.

La panchina di Andrea Pistola scricchiola? Borgna non conferma, ma neppure smentisce: “Non sono abituato a mettere il carro davanti ai buoi. Intanto andiamo a giocarla questa partita e pensiamo a vincerla. Dopodiché, se non sarà così, analizzeremo tutti i pro ed i contro ed agiremo di conseguenza, ma in questo momento non vedo perché dovremmo perdere. La squadra si sta allenando bene, stanno tutte seguendo ciò che dice l’allenatore e sono convinto che vinceremo”.

Il problema maggiore, secondo la visione di Diego Borgna, resta quello dell’amalgama: “Abbiamo cambiato la maggior parte delle giocatrici, 9 su 13 rispetto l’anno scorso. Ogni anno è la stessa storia, manca la chimica per far funzionare la squadra al meglio. La tensione ed aver sottovalutato l’avversario ci sono state fatali nella sfida d’esordio contro Roma, poi abbiamo buttato un punto a Trento e con Scandicci, uno squadrone, avevamo anche problemi di formazione. Insomma, giochiamo ancora troppo a sprazzi”.

Contro le marchigiane l’imperativo è vincere. “Ogni partita si scende in campo per vincere – chiude il presidente –. Poi, come diceva Velasco, chi ci riesce festeggia, gli altri cercano le cause e spiegano”. La speranza è che lunedì non ci sia nulla da spiegare in casa Bosca San Bernardo Cuneo.