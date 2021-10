Volley C/M - Il Villanova VBC Mondovì piega 3-1 il Venaria

VILLANOVA/VBC MONDOVI'-VENARIA= 3-2 (25-14,25-20,23-25,22-25,15-9)

VILLANOVA/VBC MONDOVI': Fabiano (K), Genesio, Garello, Alex Bertolino, Bertano, Raspo, Corbelleri, Caldano, Maccagno, Anfossi, Basso (L1), Gasco (L2). ALL: Massimo Bovolo.

Esordio casalingo vittorioso per il Villanova /VBC Mondovì, che supera per 3-2 il Venaria dopo essere stato avanti per 2-0.

Massimo Bovolo parte inizialmente con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garello ed Alex Bertolino in banda, Bertano e Raspo al centro, Basso libero, inserendo successiva dimostra di aver finito la benzina e così il Racconigi domina chiudendo senza alcuna difficoltà 15-mente Corbelleri e Caldano. Il primo set vede i ragazzi allenati da Massimo Bovolo dominare senza problemi sin dall' avvio (12-5,19-9,23-13), chiudendo in assoluta scioltezza per 25-14. Anche nella seconda frazione i monregalesi stanno sempre saldamente in vantaggio nel punteggio (9-4,18-14,21-17), chiudendo senza troppe difficoltà 25-20, mentre entra Corbelleri. Nel terzo set frazione il Villanova /VBC Mondovì parte lentamente e va sotto 12-9, quindi, con Corbelleri e Caldano in campo, reagisce, ottenendo la parità sul 16-16. Le due compagini avanzano a braccetto sino al 21 pari, quando gli ospiti piazzano l' allungo decisivo (22-20,24-22) e chiudono in volata 25-23. Nel quarto set i monregalesi partono male e vanno sotto 12-5, quindi, con Corbelleri in campo, reagiscono, recuperando lo svantaggio sino a raggiungere la parità sul 18-18. Il Venaria non perde la necessaria lucidità e riparte, portandosi sul 23-20 e quindi chiudendo 25-22. Nella quinta e decisiva frazione il Villanova /VBC Mondovì, con Corbelleri e Bertano in campo, parte subito forte e si porta sul 5-1, quindi controlla il tentativo di rientro avversario (10-5,13-7) e chiude senza troppe difficoltà 15-9.

Sabato sera alle 21 i monregalesi sono attesi dalla difficilissima trasferta sul campo dell'Alba, capolista a punteggio pieno ed indicato fra i grandi favoriti per la promozione in serie B.