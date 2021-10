Volley - Cuneo torna in trasferta, domenica a Ortona

L’A2 Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo dopo due match casalinghi consecutivi si prepara ad affrontare in trasferta la Sieco Service Ortona domenica 31 ottobre alle ore 18.00 nella 4^ giornata del girone d’andata.

I padroni di casa ancora senza punti, la scorsa giornata hanno riposato, quindi hanno sicuramente avuto più tempo per preparare il confronto contro i cuneesi, che dal canto loro hanno vinto 3-0 in casa davanti al proprio pubblico con Motta. Sarà sicuramente una partita calda, con gli abruzzesi che cercheranno la prima vittoria stagionale tra le mura di casa e i ragazzi di coach Serniotti carichi e con tanta voglia di proseguire sulla strada intrapresa.

Ex di giornata il regista biancoblù Matteo Pedron, per due stagioni tra le fila del Club abruzzese: « Domenica ci aspetta un match molto duro, una partita tosta con gli avversari che ci aspetteranno con il coltello fra i denti e lotteranno palla su palla com'è solita fare Ortona. In più giocare con il tifo dei "Dragoni" contro non sarà semplice. Noi dovremo restare concentrati come abbiamo fatto nell'ultima partita, riuscendo ad imporre il nostro gioco. Stiamo lavorando bene, abbiamo tutti un buon feeling in campo, di conseguenza se restiamo focalizzati siamo in grado di esprimere un'ottima pallavolo. Tornare a Ortona per me sarà sicuramente un'emozione, le scorse due annate, Covid a parte, sono state molto divertenti dal punto di vista sportivo, e sarà bello ritrovare molte delle persone che mi hanno seguito nelle passate stagioni».

La partita sarà trasmessa in Diretta YouTube sul canale Volleyball Word -> https://youtu.be/d99lCQOFcf0

