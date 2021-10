Stroppo: "Streghe in fuga: la storia di Arnella”, dell'ex 3^ media vince il premio "Pubblicazione Primalpe ragazzi"

“Quando le imprese impossibili diventano realtà”.



È tanta la soddisfazione, la gioia dei ragazzi e della loro insegnante. La classe 3^ (dello scorso anno) della scuola media di Stroppo ha vinto il primo premio del concorso "Pubblicazione Primalpe ragazzi", indetto dall'associazione Primalpe di Cuneo.



Racconta Angelica Parisi, l'insegnante di lettere della classe: "Tutto è iniziato lo scorso anno. Dopo aver studiato il romanzo storico con la classe, avevo proposto ai miei alunni di provare a scrivere noi, un romanzo tutti insieme. Certo, dopo aver letto “I Promessi Sposi” sembrava un’impresa quasi ridicola volerci paragonare a Manzoni, ma nel nostro piccolo ci eravamo gettati nell’impresa, partendo da argomenti che da sempre affascinano i ragazzi: la magia, le streghe, l’amicizia. Quando, a fine ottobre, eravamo appena riusciti a fare queste prime scelte, ecco che come una doccia fredda era arrivato un nuovo lockdown, e con esso la DAD. Ma è proprio anche grazie ad essa che il libro aveva potuto prendere davvero forma, perché utilizzando il drive condiviso potevamo lavorare a distanza ma tutti insieme, anche contemporaneamente. Non era stato solo un compito, ma anche un modo per mantenere stretti i contatti fra di noi. Era nato così "Streghe in fuga: la storia di Arnella”, un romanzo in diciassette capitoli (uno per alunno, dove ciascuno ha scritto a cascata il proprio), ambientato in Provenza, dal genere misto storico-fantasy. Poi, per contatti con giornali locali e soprattutto fortunate coincidenze avevamo conosciuto Costanzo Marino, il direttore di Primalpe. Venendo a conoscenza del concorso... ci eravamo buttati. Ora il verdetto, la meravigliosa notizia: insieme ad un'altra scuola ci siamo aggiudicati il primo premio".



Nata a Boves nel 1978, Primalpe è un'associazione cuneese che ha la finalità di dar voce ai popoli, alla loro cultura, storia e tradizione “per non finire omogeneizzati”.



Centro di cultura e tradizioni popolari da, da anni cura, oltre che una sua rivista, la pubblicazione di saggi, racconti, pagine di diario in italiano, piemontese, occitano e provenzale alpino.



Di "Streghe in fuga: la storia di Arnella”, romanzo vincitore del concorso, verranno stampate 50 copie da parte dell'associazione, la quale pubblicherà sulla sua rivista anche un resoconto del lavoro. Verranno inoltre donati alla scuola svariati libri editi da Primalpe, che andranno ad arricchire la piccola biblioteca della scuola. Alla scuola infine verrà dato un buono da spendere in cancelleria.



Conclude la prof.ssa Parisi, con un pensiero d'affetto rivolto ai suoi ex alunni: "Una bellissima soddisfazione e l’orgoglio di aver lavorato con una classe di alunni vivaci, motivanti in un modo incredibile, intelletualmente ed affettivamente unici. Al di là del premio materiale, rimarrà sicuramente il ricordo bello dei giorni passati a inventare, correggere le bozze, delle risate fatte sulle avventure delle nostre streghe, il ricordo di questa bella classe che oggi, finita ormai la terza media, si è divisa per intraprendere nuove strade, e, spero, l’esempio e la voglia di mettersi in gioco per i ragazzi che ancora frequentano, e frequenteranno, la nostra piccola sezione dell’alta Valle Maira".