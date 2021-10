Nella splendida cornice di Staffarda, lo spettacolo dei formaggi e delle razze da latte

La manifestazione sulla filiera lattiero-casearia, svoltasi nei giorni scorsi nella splendida cornice dell’Abbazia di Staffarda di Revello, si è conclusa con successo.

Un’iniziativa sino ad oggi unica nel so genere nel Saluzzese, organizzata dal Parco del Monviso, insieme alla Regione Piemonte e all’Onaf, Organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggio.

“L'obiettivo che si proponeva l'ente Parco, vale a dire la promozione dei prodotti di un settore che per il nostro territorio è strategico - sottolinea il presidente Dario Miretti - è stato raggiunto appieno.

Il convegno del venerdì ha visto la partecipazione di un pubblico qualificato e molto più numeroso di quanto ci saremmo aspettati: sindaci, associazioni di categoria, rappresentanti di fondazioni bancarie, imprenditori ed esponenti della filiera lattiero-casearia.

Li ringrazio tutti, assieme al direttore dell'Istituto Zooprofilattico, Angelo Ferrari.

Ringrazio anche tutti i relatori che sono intervenuti e sottolineo che sono particolarmente felice di avere notato, nelle diapositive dei loro interventi, la costante presenza del logo della Riserva MaB del Monviso.

Continueremo a lavorare in questo senso mettendo in risalto tutte le altre produzioni locali”.

Nel meeting ospitato nella Foresteria del Mauriziano, i docenti dell'Università di Torino Giuseppe Zeppa (Tecnologie alimentari) e Luca Maria Battaglini (Produzioni animali) hanno inquadrato il tema relativo all'eco-sostenibilità della filiera, mentre gli esperti del territorio Enrico Surra e Guido Tallone si sono alternati nel descrivere tradizioni e tecnologie di un piccolo ma qualificato universo di allevatori e casari che sanno fare qualità.

Dirigenti di lungo corso come Roberto Chialva (presidente dell'associazione allevatori piemontese), Franco Biraghi presidente dei Consorzi Dop locali e Matteo Torchio capo del marketing Inalpi hanno poi dettagliato le rispettive esperienze, in un contesto particolare qual è l'area del Parco, che dalla piana dei grandi casefici e delle stalle sempre più green si estende alle valli Po e Varaita dominate dal Monviso, dove la produzione delle razze da latte è arricchita dalla biodiversità di pascoli e foraggi straordinari. Una realtà “che fa onore al Piemonte”, come ha sottolineato l'assessore regionale all'Agricoltura Marco Protopapa nel suo saluto.

Certamente molto resta da fare per valorizzare le produzioni e il reddito dei piccoli produttori.

Al riguardo, ha catturato il generale interesse Jean-Charles Arnaud, tra i massimi specialisti francesi del comparto, che ha illustrato il modello del Parc Naturel Regional dell'Haut-Jura, dove agricoltura, zootecnia e formaggi attraverso un circuito virtuoso hanno rilanciato l'economia locale, abbinata al turismo.

“Da quanto sentito e visto – ha detto Arnaud – siete sulla buona strada e dovete insistere nella tutela delle vostre tipicità di eccellenza, favorendo il progresso della filiera anche sotto il profilo sociale ed economico”.

I maestri assaggiatori dell'Onaf hanno poi presentato la spettacolare selezione dei formaggi in esposizione e degustazione – oltre cinquanta – che dimostrano la duttilità casearia dell’area.

Oltre le grandi Dop del Bra, Raschera e Toma Piemontese, le produzioni dei Nostrali d'alpe e preziosi vaccini affinati, sono giunti caprini accattivanti e freschi, frutto di una saggia e giovane modernità che investe anche i Toumin dal Mel, splendidi vicini di casa del Parco Monviso, a dimostrazione di come l’artigianalità possa essere chiave vincente dell’area pedemontana.

L’ospite caseario d’onore, il Castelmagno, in vetrina con forme di differente stagionatura, ha ingolosito le centinaia di visitatori transitati a Staffarda nella giornata di sabato 23 ottobre. Lo conferma la dichiarazione del neopresidente del Consorzio Mario Cappa, che si è detto orgoglioso di aver partecipato all’evento con i suoi formaggi.

Protagonista delle due giornate a Staffarda è risultato il pubblico, attratto anche dalla fiera che nella giornata di sabato ha riempito la corte dell'Abbazia. Attento, curioso e disciplinatissimo ha seguito le degustazioni svolte dai maestri assaggiatori Onaf con passione, informandosi e vivendo le emozioni che i prodotti presentati hanno continuamente offerto.

In conclusione, il presidente Onaf Pier Carlo Adami ha affermato: “Il risultato di questa manifestazione ha superato le più rosee previsioni, ne sono particolarmente felice a nome dei partecipanti e della nostra squadra che dopo quasi due anni ha ritrovato la bellezza della presenza e della condivisione. Un plauso al Parco del Monviso per la bella iniziativa, che merita di essere portata avanti”.