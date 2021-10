A Limone Piemonte dopo 13 mesi riapre viale Valleggia, simbolo dell’alluvione

Dopo oltre un anno - tra qualche giorno saranno 13 mesi - riapre in entrambi i sensi di marcia viale Valleggia a Limone Piemonte.

La strada presenta ancora un paio di strettoie ma è finalmente percorribile.

Grande la soddisfazione del primo cittadino Massimo Riberi e di tutto il paese che, in questi mesi, ha lavorato a testa bassa per rimettersi in piedi. Un piccolo grande segno di ripartenza per Limone, che guarda con fiducia anche alla prossima stagione sciistica.